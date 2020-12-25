疫情下圣诞节：方济各呼吁所有人分享新冠疫苗 英女王圣诞演说"你并不孤单"

在新冠病毒肆虐蔓延的阴影下，世界各国度过了2020不同寻常的圣诞节。教皇方济各发表圣诞文告，呼吁各国领导,企业和组织合作，让所有人分享新冠病毒疫苗；英国女王发表圣诞节演说"你并不孤单"; 世界卫生组织总干事谭德塞也呼吁民众节日期间不要聚集。欧盟各国自本周日起向民众接种新冠病毒疫苗。

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教皇方济各在圣诞节透过视频发布圣诞文告，他呼吁全球国家的领导人，企业和组织合作，让所有人都能分享新冠病毒疫苗。方济各表示，这次生态危机导致经济失衡，社会动荡，在这一历史时刻, 我们更加需要团结，博爱。

方济各强调，健康是国际问题，所有人都同在一条船上，各国不能为应对疫情而筑起高墙。

94岁的英国女王伊丽莎白二世也发表圣诞节演说，女王对每个无法和亲友一同过节的人传达温暖讯息，告诉他们"你并不孤单"。

今年英国圣诞节笼罩在新冠疫情下，伦敦及英格兰多个地区提升至第4级疫情警报，许多人无法和亲友相会。 女王的圣诞演说按惯例每年12月25日下午3时透过电视转播。女王今年身着一套紫色套装，坐在一张书桌前发表演说，她的背后闪烁着圣诞灯饰。

女王在演说中表示，今年许多人失去挚爱，思念亲友却必须保持距离。许多人在圣诞节只想要一个简单的拥抱或握手。不过，"即使在最黑暗的夜晚，我们依旧会看到希望的曙光"。疫情造成困境，"却也让我们彼此更加靠近"。

世界卫生组织总干事谭德塞发表圣诞感言时呼吁民众，在节日期间不要聚集。谭德塞在网上发表视频讲话，他表示，数百万人在节日期间需要做出牺牲，与家人分隔两地，他称，为保护民众安全而做出的努力不能白白浪费。

谭德塞并提到新冠疫苗面世，他呼吁民众不要放松，继续共同团结对抗疫情。

法国卫生部周五晚间通报，法国新增确诊20.262例，新增医院死亡159例。

法新社援引最新数据显示，全欧洲累计确诊已超过2500万例，欧洲52个国家和地区新冠病毒确诊病例超过了美加及拉美和亚洲地区，欧洲在12月17日成为全球首个死亡病例过50万大关的地区。