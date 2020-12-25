参与抗击武汉肺炎药物研发的中国科技部生物中心副主任孙燕荣，因涉嫌「严重违纪违法」被当局进行纪律审查和监察调查。互联网搜寻器上，多次出席武肺防控工作记者会的孙燕荣，在4月15日的记者会后未再见她踪影。

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中共中央纪律检查委员会国家监委网站昨(24日)晚发布消息时，未有解释孙燕荣具体受查原因，只是说她正接受中纪委国家监委驻科学技术部纪检监察组的纪律审查和河北省监察委员会监察调查。

中国疫情爆发后，孙燕荣多次出席国务院联防联控机制新闻发布会，就治疗武肺药物成效发言，例如她3月时曾引述数据称， 磷酸氯喹已成为临床救治用药，未见明显不良反应；4月中时更报告，中国正开展4项临床药物，超过10项成果被纳入救治诊疗方案中。但自始谷哥未有她更新的消息出现。

现年47岁的孙燕荣，有25年党龄，是医学博士、研究员。她先后任职解放军总医院和北京卫戍区警卫第一师医院。2007年成为中国生物技术发展中心医药生物技术处副处长，2011年进入科技部，六年间由副调研员连升四级至成为中国生物技术发展中心副主任至今。

根据中国生物技术发展中心网站资料，中心于1983年底成立，直属科学技术部。该中心主要负责开展中国生物技术领域的战略研究和政策分析、参与科技规划的制定、承担生物资源与生物安全的管理，以及促进国际交流。