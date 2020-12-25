香港今起延长中国境外入境者检疫期至21天 南非禁足 中英航班亦叫停

因应部分受武汉肺炎病毒感人士的潜伏期可能超过14天，以及南非发现传播力强的新变种病毒，港府公布，由今(25日)天起，所有抵港前21天内曾在中国以外地区逗留的人士，均需在指定酒店强制检疫21天。另外，继英国后，所有于登机前21天内曾逗留南非超过两小时者，将禁止登机来港。

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在北京，外交部宣布，因应英国发现传染力强七成的变种病毒，决定暂停中英间的往返航班，以保障中外人员健康往来，并会适时调整相关管控措施。现时已有四十多个国家或地区暂停与英国的人员往来。

外交部的停禁飞决定未有期限，而不同航空公司则先后决定停飞至明年1月7至8日。目前英国飞中国的航线主要有三条，分别是伦敦希斯路机场至广州白云、上海浦东及青岛流亭机场。根据公布，南方航空由昨天起停飞英国至1月7日；东方航空则停飞至1月8日；四川航空亦暂停承运英国出发的乘客，但未有解禁日期；另外，中国国际航空公司虽未有公布，但网站显示，1月无票可售，只有为数不多的由英国返航的航班显示在准备，但未知会否取消。

自疫情爆发后，中英之间的航班和载客量已经大降，根据「航班管家」网站数据，本月头20日，英国至中国航班有27架次，同比去年下降89%；运力为8490座次，同比去年下降87%。

在香港，由于延长检疫期至21天的决定紧急，昨晚深夜公布后今日凌晨已实施，令已身处航班上的乘客措手不及。有乘客表示，落机后须急忙向酒店查询安排延长入住日期，获确认后才可处理入境检疫事宜，以致部分乘客鼓噪，建议当局为旅客设立缓冲期。

另外，由于指定酒店爆满，有港人表示，早前按要求只订了14天房间，酒店拒绝他们续订，现时正在尝试订新的酒店房间，但忧虑即使成巧订到另一酒店，前往新酒店的交通安排又要继续筹谋。有酒店负责人不满措施实施过急，为业界带来混乱。

香港昨天新增71宗病例，令武肺感染个案增至8424宗。