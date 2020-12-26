世卫往武汉调查前 中共高层会议称抗疫成就“辉煌”

世界卫生组织准备开始前往中国武汉对新冠病毒的起源进行调查之际，中国共产党的领导人已经开会称自己在在应对新冠疫情上方面取得了“极不寻常”的辉煌成绩。最新通报显示，北京和辽宁共出现8起本土病例，北京顺义区进入战时状态。

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据中国官媒报道称，中共中央政治局于12月24日至25日召开民主生活会，在会议上提到，2020年极不寻常，面对新冠肺炎疫情，洪涝灾害等来自政治、经济、文化、军事、社会、国际、自然等领域的挑战，在泰山压顶的危难时刻，因为有党中央高瞻远瞩、审时度势……在这极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌。

中新社的时评文章更指出，在全球经济因疫情陷入几十年罕见之大衰退时，中国不仅顶住了压力，还交出了一份世界瞩目的“成绩单”。

法新社报道，中国政府因为在2019年末新冠病毒出现在武汉之际采取的应对措施不利而饱受海内外的批评。报道指出，由于对受影响城市采取了极为严厉的封城措施，中国声称在几个月内就设法彻底基本上完全消除了新冠病毒，与此同时，中国目前也是世界上唯一一个今年仍然保持经济继续增长的大国。但中国被指在初期隐瞒情况，导致疫情随后蔓延到全球各地。

目前已知在中国至少有八个人因为在疫情初期批评了政府的政策而受到不同的惩罚。比如，今年年初前往武汉实地调查并报道新冠病毒疫情的中国公民记者张展在被关押7个多月之后，将于本月28日在上海浦东新区出庭受审。她被指控的罪名是“寻衅滋事”。

法新社报道强调，中国政府“自我祝贺“是在世卫组织一个团队下个月即将抵达之前进行的，该团队将特别前往武汉调查病毒的来源，尤其是试图了解病毒从动物传染给人类的途径。

一位世卫专家在本周告诉法新社，这项调查的目的不是“找到一个有罪的国家或政权”，而更是“了解发生了什么事以防止未来再次发生“。

法新社报道还指出，北京最近试图对病毒的来源进行质疑。中国也一直在实行“慷慨外交”，承诺与发展中国家共享疫苗，并向有需要的国家提供口罩和其他医疗防护装备。

另据报道，中国25日新增20例2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，其中本土病例有8例。分别在北京和辽宁。北京的顺义区立即进入战时状态。另外还有12例为境外移入，分别在上海，云南，福建，湖南，四川和陕西。