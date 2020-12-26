周永康儿媳黄婉致信习近平希望放她回家

前中共常委，目前服刑的周永康儿媳黄婉12月24日发出公开信，请求中国国家主席习近平允许她回家，回到美国，带着自己的孩子与年迈的父母团聚。

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周永康曾是中共常委，人称“政法王”，习近平掌权后，与王岐山联手反贪，已退休的周永康被治罪入狱。周永康在位时曾支持觊觎上位的重庆市委书记薄熙来，因此，周永康之所以被治重罪，也被认为与中共高层权斗有重大关系。

周永康于2013年底被查，两年后以受贿罪、滥用职权罪、故意洩露国家秘密罪被判处无期徒刑。周永康的长子周滨于2016年以受贿罪、利用影响力受贿罪、非法经营罪被判有期徒刑18年。

黄婉是周斌的妻子。她和家人2013年12月1日因周永康一案全家被带走。用她的说法，之后经历了“地狱一样的七年”，被监视居住10个半月，过了一年多的看守所生活，2016年被判缓刑后由社区司法又看管三年，2019年6月刑期结束，她以为可以带着自己的孩子返回美国与父母团聚了，北京朝阳区法院又提出一个民事诉讼案来限制其离境，如今18个月过去，案子毫无进展，然而宜昌中级法院通知她搬离自己的住房，万不得已，她向习近平写信求救。

她在信中说周斌在海外的全部资产已经被追缴回中国，她现在没处讲理，“我只想回家，所有的一切我都可以不要，但请先把我的限制出境令解除，解除后我会立刻搬离我的家，一刻都不会耽搁，”

她还在信中说，“发生在我身上的这一切并不是因为我是坏人罪有应得，仅仅是因为我是周永康的儿媳，但罪不及家人，我没有和他一起做过恶，我曾经在看守所里因不堪忍受虐待要求和周永康脱离关系但不被允许”。

黄婉最后在信中称，她身心俱疲，但父母年近八十，她与他们分别七年，“现在和孩子一起回家是我唯一的请求，我年迈的父母在等着我回家，让我们回家吧”。

去年二月，黄婉曾在推特数次发推，称她两个月没有见到在监狱服刑的丈夫周斌。又说自己作为周永康的家属，要对所有在周永康执掌政法委时期的维稳受害人道歉，并说“你们维权的路上异常艰难，我也踏上了这条路”。黄婉还以周永康和家人现在的惨况为例，呼吁中国所有官员“你们想一想，你们的官位是否能大过周永康，他尚且无法保护家人，有一天轮到你们的时候能保护吗？法制的健全和执行才能保护所有公民的权利”！律师浦志强表示，希望黄婉的声音能被听到，也希望其合法权利正常实现。

黄婉还在近日一推中谈到她和丈夫27年前的“相识相爱“：”他那时就是个普通的留学生，我选择他做我的丈夫仅仅是因为我爱他，我无法预知她的父亲会位及权臣，此后的一切都是我无法掌控的。我和他一起成长，陪他一起回中国创业，陪他一起富贵，一起从天堂掉到地狱，经历了人生的跌宕起伏，我累了，我想回家，美国，我的家!“

陈建刚律师发推表示，黄婉本应去年6月6日结束缓刑获得自由返回美国，但中共当局认为他“知道的太多了”，又因为黄是美国公民身份，不方便直接迫害。就炮制出一个荒诞的民事案件，立即限制其出境，至今18个月，法院却连诉讼文书还没有完全送达，这就是以法律之名进行人身绑架。