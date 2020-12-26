德国的圣诞：101岁老人接种疫苗

据德国电视一台和德国广播电台报道，欧盟将于27日起开始接种疫苗。德国BioNTech及其合作伙伴美国辉瑞公司研发的新冠病毒疫苗周六开始运往德国各州。周日，德国将开始对80岁以上老人以及医护人员接种疫苗。德国卫生部长施潘称，这是一个圣诞好消息。

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德国得到的首批疫苗为9750剂，到年底将一共得到130万剂。德国将首先对80岁以上的老人以及医护人员注射疫苗。三周后，首批接种疫苗者将接受必须的第二剂疫苗注射。

据德新社报道，疫苗接种工作周六已经开始。周六傍晚，萨安州一位生活在老人院的101岁的老妇人成为德国第一个接种疫苗者。

当然，首批疫苗只是杯水车薪。比如，德国光北威州就有175000名老人生活在养老院。护工人数也不相上下。这就有约35万人。另外，北威州80岁以上的老人有120多万。再者，圣诞假期没能缓解疫情。据德国权威卫生机构罗伯特科赫研究所报告，过去24小时内，新增确诊感染达14455例。施潘呼吁人们要有耐心，幷表示疫苗会一批又一批送往疫苗接种中心。

《明镜》周刊报道说，德国首先给80岁以上老人和医护人员接种疫苗，然后是70岁以上老人及慢性病患者，然后是60岁以上的老人。

卫生部长施潘周六在柏林记者会上表示，疫苗的到来“是美好的圣诞消息”。他对德国公司发明了疫苗感到骄傲。对德国来说，“这是一个了不起的日子”，“是让欧洲充满希望的一天”。如果一切顺利的话，到明年夏天时，德国人全部可以接种疫苗。2021年的冬天将是战胜了新冠病毒的冬天。