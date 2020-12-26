敢为泼墨女发声 公民记者欧彪峰被控煽颠

曾向习近平画像泼墨的董瑶琼被当局监控两年多之后，湖南人权活动人士、公民记者欧彪峰出面揭露董瑶琼被精神病遭遇，转贴董瑶琼求救影片，四处发声，发推，希冀外界关注董瑶琼现状，月初遭警方以“寻衅滋事”罪名带走，拘留15日，当局又将罪名转为“煽动颠覆国家政权”罪，从行政拘留转为监视居住。

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董瑶琼2018年7月在上海陆家嘴向习近平巨幅画像泼墨，并将泼墨行动视频直播，在海内外产生很大影响，同月4日被上海警方抓捕，随后失联。后来被当局以“疑似精神病”为由强行关押于株洲市第三医院。同年8月1日，董瑶琼父亲在该医院见到女儿后，才得知女儿被定性为“攻击党和国家领导人”。直到2019年11月19日董瑶琼才被取保候审，被送到董瑶琼母亲在湖南省攸县桃水镇的住处。

11月30日，董瑶琼在社交媒体推特上传视频，强调自己没有精神病，并指控她第二次离开精神病院后被安排到政府上班，遭到严密监控。她还说她已无法忍受这种没有自由的生活。但是，自她发出求援视频后至今没有发出新的声音，她发出的视频和数条推文在她的推特帐号里全部消失。

12月3日，欧彪峰发出最后一条推特后被国保带走，他写道：“被四个株洲国保和警察从宁乡带离，中午十二时左右到达株洲，在市区吃完中饭后，下午两点左右到达株洲市公安局卢淞分局，在一楼值班室等待直到现在，安排了一个穿制服的警察看守我，说要见我的国保支队长还没有来。”

欧彪峰现年40岁，家住湖南宁乡市，长期以来通过微博、推特等渠道为人权问题发声，他的实名推特账号个人简介写道：“政治觉醒、公民抗争，一切从来没有结束……”他这次被国保带走后，妻子魏欢欢发推表示，丈夫这次是由于为董瑶琼发声曝光真相而被当局盯上治罪，转贴董瑶琼的视频是个导火索。欧彪峰被行政拘留15日之后，魏欢欢向外界证实了丈夫被控“煽颠”的消息，随后，她在推上贴出针对丈夫的“指定居所监视居住通知书”。

有分析指出董瑶琼泼墨习近平画像后被湖南省当局视为重要维稳对象，欧彪峰帮助董瑶琼发推，被认为触及了最高层的敏感神经。