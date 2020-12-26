欧洲多国今启动辉瑞疫苗接种 冯德莱恩:欧盟抗疫掀开新页

欧洲多国今天正式启动由美国辉瑞与德国BioNTech共同研发的辉瑞新冠病毒疫苗接种。法国周日象征性在两家机构启动首批疫苗接种后，下周起各地20多个老人院将同时展开疫苗接种。法国政府计划到明年夏天完成为1500万人接种疫苗。欧盟执行委员会主席冯德莱恩周六宣布，疫苗已运送到所有欧盟会员国，欧盟将在艰难抗疫的一年中掀开新页。

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法新社报道，法国政府方面消息称，由美国辉瑞公司和德国生物技术公司开发的第一批疫苗周六抵达法国。首批疫苗计划周日先在两个机构象征性接种，下周起疫苗接种将在约20个老人院同时展开。

卫生部长韦兰在新闻发布会上说，巴黎，里昂，里尔和图尔地区的23家老人院机构下周开始疫苗接种。

周日，在欧盟发起疫苗接种的当天，位于塞弗昂的巴黎公共医院长期护理部门的大约10名75岁以上老人以及65岁以上的医务人员将接种疫苗。

据卫生部官员表示，明年1月的头两周，疫苗接种范围将扩大到100个老人院，法国“大规模”疫苗接种将从1月中旬开始。随后到2月底，接种疫苗将达到100万人，包括75岁以上的老人和65岁以上的医护人员以及有严重疾病的患者。

法国总理府此前表示，政府预定的目标是：到明年夏天为1500万人接种疫苗。

欧洲多国与法国同步在今天开始新冠病毒疫苗接种。 欧盟药品管理局12月21日宣布，建议欧盟有条件给予美国辉瑞药厂（Pfizer）及德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，欧盟执委会迅速核准后，随即展开跨欧运送疫苗行动。

欧盟执行委员会主席冯德莱恩周六宣布，疫苗已运送到所有欧盟会员国，27国将在周日陆续开始接种疫苗。冯德莱恩在视频会议上表示，所有成员国都已获分发疫苗，她形容这是令人激动的团结的时刻，疫苗将帮助民众生活逐步恢复正常，欧盟即将在艰困抗疫的一年中掀开新页。

匈牙利获分配的首批疫苗可以为4875人接种，布达佩斯一名医生周六率先接受注射。

德国也展开接种工作，首批获注射疫苗的包括东北部一间护老院的一名101岁老人。

在西班牙，运载疫苗的货车抵达首都马德里附近一个仓库，由药品管理局人员开箱。西班牙卫生部长说，接种工作周日展开，他形容这是疫情大流行结束的起始。

葡萄牙获分配的首批近1万剂疫苗也已经运抵当地。葡萄牙官员形容这是历史的里程碑，"希望之窗"已经打开。

法新社称，欧洲国家通报的确诊病例总数迄今已突破2000万例。欧盟今年年中积极布局取得疫苗，与多家疫苗厂商签约，目前已获得近20亿剂疫苗，除确保欧盟公民接种外，还将援助贫穷国家。