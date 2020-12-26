欧英达成自贸协议 德国政府将补贴渔业

欧盟与英国在最具争执的捕鱼问题上达成协议。

据德国广播电台报道，在欧盟谈判方周四与英国达成贸易协定后，德国农业部长克罗克纳周五承诺，将扶持德国渔民。这位基民盟政治家表示，未来将必须放弃在北海的部分捕鱼量，这对德国渔业意味着痛苦的变化。

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目前尚不清楚，政府将怎样扶持渔民。在谈判最后阶段，该话题成为最后一个主要障碍。折中方案规定，在五年半的过渡期内，欧盟船只在英国水域的鱼获量将减少25%。之后将每年重新确定捕捞配额。德国渔业联合会会长Hocker对该协议提出了强烈批评。

根据克罗克纳的信息，目前德国所有鲱鱼都是来自英国水域。鲭鱼约有一半是来自英国水域。

德国电视一台报道说，由于该协议还需要得到欧盟成员国的同意，默克尔总理已于周四表示，将尽快审核长达1246页的协议。德国政府内阁将于周一就此举行电话会议。默克尔说：“我对我们将取得良好结果充满信心。”

德国电视一台还报道说，虽然达成协议让经济界松了一口气。但协议将带来的后果还是让人们感到压抑。德国工业联合会首席执行官郎格（Lange）表示: “达成协议比没有协议要好。”但协议对大部分企业来说，意味着更多的官僚主义和毫无必要的边界手续。

德国电视一台认为，没有谁比英国首相约翰逊更需要这份协议了。

德国《商报》认为，协议是脱欧强硬派的最后欢呼。自贸协议的达成标志着脱欧运动的结束。在随后数年里，欧洲和英国的关系只会更密切。

瑞士《每日导报》则认为，欧英自贸协议不是英国脱欧的终结，而是英国脱欧的起点。英国人将在随后数年，也许是数十年里，和欧盟不断谈判，就像瑞士人一样。英国人现在是新的瑞士人。