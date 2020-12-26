英国变种病毒扩至多国远及日本

英国发现变种病毒后，多国因恐慌宣布临时关闭与英国海陆空交通。在法国重新开放边界后，大批积压的卡车缓慢驶过多佛检查站，于周四穿越英伦海峡前往法国加莱。

全球死于新冠病毒的患者周六至少超过175万，首批新冠疫苗抵达欧盟各国，与此同时，英国变种病毒周六在日本、瑞典发现。

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法国周五发现一起英国变种病毒病例，之前德国、黎巴嫩，瑞典邻国丹麦宣布发现同一病毒，丹麦已发现33起这种变种病例。周六，意大利宣布发现十几起英国变种病毒，瑞典发现一起，西班牙发现四起，日本相继宣布发现英国变种病毒病例。伦敦大学卫生与热带医学院认为，这一变种病毒比之前的病毒传染性高出50-74%，这让人担心2021年将有更多的患者住院或增加更多的死者。

变种病毒发现后，恐惧导致多国切断与英国的航空行货以及陆地交通，日本决定，周一起直至一月底，所有非长居日本的外国人不得入境。在日本，周六确诊病例再创纪录，接近千人。

此前，非洲的南非和尼日利亚也发现新变种，尼日利亚发现的变种不同于南非，但与英国的变种病毒有相似的成分。属于非洲联盟的非洲疾病预防与控制中心主任、病毒学家约翰·恩肯加松正在检测新的采样，以获得尼日利亚变种病毒的传染率。在等待这一结果前，测出前述变种病毒的尼日利亚微分子生物学家哈比呼吁不要急于得出结论，他表示，截至目前，没有任何证据证明变种病毒与尼日利亚新冠病毒加速传播有直接关系。

尼日利亚目前共有确诊病例82000例，死亡1246例，这一数字与其人口总数相比仍然较低，但是从月初开始，该国每日检测阳性以平均数百人的速度增加。

变种病毒会否使得刚刚上市的新冠疫苗失去效力受到各方关注。莫德纳公司23日表示，预计其新冠疫苗产生的免疫作用对英国发现的新冠病毒变种有效。该公司称将在未来几周对这种疫苗进行进一步的测试，以证实预期有效性。

英国阿斯利康制药公司周二对路透社表示，他们与牛津大学研发的新冠疫苗应对变种病毒应当是有效的，并称正进行研究，以全面调查这种变异的影响。

与辉瑞集团联合开发辉瑞疫苗的德国医药公司BioNTech首席执行官撒辛周二表示，公司与辉瑞合作开发的新冠疫苗仍对病毒新变种有效。他表示，如果效力不足，即可直接模仿新的变异设计一种新疫苗，制作的时间在六周内。