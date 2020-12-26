被控偷越边境的12港人案预定28日在深圳开庭

被控偷越边境的12港人案，预定28日在深圳开庭；年初报导武汉疫情被控"寻衅滋事"的中国公民记者张展也将在同一天受审。中央社引述分析认为，北京趁欧美长假审讯政治案件，以逃避国际媒体关注。

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香港团体"12港人关注组"25日发布声明中表示，12名港人被"秘密关押"超过4个月，其中7人家属收到中国当局的官派律师通知，指其中10名成年人将于28日下午2时30分，以视频方式在中国广东省深圳市盐田法院受审。

中央社援引香港电台报导，对当事人家属要求全程网络视讯直播庭审，港区全国人大常委谭耀宗周六表示，中国大陆目前司法水平及做法有很大改善及提高，很多案件在网上也有直播，可以留意相关安排。

他又说，相信陆方非常重视这类涉及香港的案件，会依法依规进行。 深圳盐田区人民检察院16日公布起诉10名成年被告，其中两人涉嫌组织他人偷越边境罪，另外两人由于被捕时未满18岁，将由检察院听证会处理，日期未知。

上述12名港人8月底从香港搭船拟偷渡前往台湾，途中被广东海警截获，之后扣押在深圳盐田；其中大都曾参与"反送中"运动，并被警方逮捕和起诉，获法院批准保释期间潜逃。

目前旅居海外的中国独立记者赵思乐9月底曾在脸书上发文分析，当局可能在圣诞假期前后审讯这起偷越边境案。她表示，由于国际媒体放假，中共当局经常在这段时间审判重要政治案件。

另外，今年初前往湖北武汉报导疫情的张展，被控"寻衅滋事罪"，自5月关押至今已7个月，她的案件也将于12月28日上午9时30分在上海开庭。报导引述张展辩护律师任全牛表示，他17日首次去看守所会见张展，张展在过去半年内多次绝食抗议后，身体状况仍然很差，本人与旧照相比瘦了非常多。