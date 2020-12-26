阿富汗捕10名中国间谍，要求北京道歉

阿富汗情报当局称，他们捣毁了一个与恐怖组织有关的中国间谍小组，10名中国公民被捕，其中至少两人与塔利班分支恐怖组织哈卡尼网络有联系。喀布尔当局要求北京道歉。

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法广RFI驻该地区记者索尼亚·加扎利（Sonia Ghezali）报道，阿富汗情报部门认为中国公民间谍网的首脑之一是Li YangYang (音译李阳洋)。当局在他位于喀布尔的家中发现了武器、弹药和爆炸物。其他8中国公民与他一起被阿富汗情报部门逮捕。据说他一直与塔利班武装分支“哈卡尼”（Haqqani）恐怖网络保持联系。

阿富汗情报部门称，这名中国间谍正在寻求有关 "基地 "组织及新疆维吾尔人在阿富汗东部省份可能存在的信息。近年来，有些激进维吾尔人加入 "基地 "组织的 "东突厥斯坦伊斯兰运动 " （ETIM）小团体。四年前，该团体宣布向中国发动圣战，要 "把新疆从共产党侵略者手中解放出来"。直到最近，据说有一些维吾尔人可能加入了 "伊斯兰国 "在阿富汗的分支。

另据FX168财经报社(香港)12月25日报道，在喀布尔瑟普尔经营餐馆的女性Sha Hung（音译沙红）也被逮捕。阿富汗反恐官员说道：“阿富汗国家情报局从她的住处取回爆炸物和相关犯罪的证据。并说，他们（中国公民）都持续与“哈卡尼”网络保持联系。”

阿富汗总统加尼 (Ashraf Ghani) 政府表示，已要求中国道歉，否则将不会释放这些中国公民，而且会对他们提起诉讼。

喀布尔的高级外交官指出，10名中国公民里至少有2人与“哈卡尼”网络保持联系，而该网络被视为兼作塔利班恐怖组织的刀剑。

总统加尼的政府已将拘留情况和进展告知前阿富汗情报局长萨利赫(Amrullah Saleh)并授权他监督调查，他被允许与涉及敏感领域的中国公民接触。萨利赫与中国驻喀布尔特使王愚举行了会晤，并向他解释阿富汗政府采取拘留行动的情况。

萨利赫也强调，如果北京对中国“间谍”提出正式道歉，阿富汗政府能考虑赦免这10名中国公民，如果北京不道歉，萨利赫则向王愚表明将会继续执行刑事诉讼。

印度斯坦时报(Hindustan Times)引述喀布尔反恐官员指出，被拘留的李阳洋Li Yangyang自7月以来持续为中国情报部门工作，他于12月10日在喀布尔附近的家中，被阿富汗国家情报局逮捕。