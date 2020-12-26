阿里巴巴遭查 浙江省委书记表态效忠 马云前途叵测？

北京当局24日宣布对阿里巴巴垄断行为依法立案调查，金融管理部门随即宣布将约谈蚂蚁集团，25日，阿里巴巴集团总部所在的浙江省为表态支持中央，网上传出当地为服务阿里设的“亲橙办”招牌已被遮盖的照片。

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北京当局24日宣布对阿里巴巴垄断行为依法立案调查，金融管理部门随即宣布将约谈蚂蚁集团蚂蚁集团，25日，阿里巴巴集团总部所在的浙江省表态支持中央，网上传出当地为服务阿里设的“亲橙办”招牌已被遮盖的照片。

马云创建的阿里巴巴和其作为控股股东的蚂蚁集团遭挫，显然与中共总书记习近平有重大关系，浙江省跟风跟得快，一下子把这件事提高到“两个维护”的高度。浙江省委书记袁家军专门召开会议，誓言“以实际行动坚决做到两个维护”，被指明显在向习近平表忠心。袁家军在会上说，“反垄断、反不正当竞争是以习近平同志为核心的党中央作出的决策部署”，浙江省要“扛起责任，坚决落实，并以此为契机，主动作为。”

星期五，网友发布照片显示，“余杭区服务保障阿里巴巴领导小组办公室(亲橙办)”的招牌套上了黑色塑胶袋，目前不清楚这一办公室是否还能正常运作。据指亲橙办2018年10月16日设立，围绕构建更紧密的余杭--阿里巴巴发展共同体这一目标，横向整合资源、优化流程衔接等，以此服务保障阿里巴巴。亲橙办累计召开计划专题对接推进会90多次，参与阿里各类协调会50多次。

余杭区位于浙江省会杭州市，橙色是阿里巴巴商标的标志色，亲橙办意思就是与阿里亲近，要构建余杭与阿里的亲情关系。

官媒连日来轮番开炮，人民日报评论查阿里巴巴是“不以规矩，不成方圆”，平台垄断问题反映线上经济发展存在风险和隐患。

一些分析指出，蚂蚁遭官方二度约谈后，股权及公司架构恐面临大变动，蚂蚁可能被收回国有。美国之音引述香港智易东方证卷有限公司行政总裁藺常念的看法表示，在中共加速“国进民退”步伐的前提下，马云的事业版图前景恐难乐观。

苹果日报引述香港浸会大学客座教授吴明德分析，阿里巴巴掌握了云计算、网络金融、物流链、大数据等高科技，马云政商关係也十分密切，令习近平感威胁，故要用千方百计整顿阿里巴巴。

马云出路如何，时事评论员刘锐绍对苹果日报表示，立案必治罪，中共除担心马云财富可敌国，还担心他成为一股官商勾结的力量，估计马云已作最大程度妥协，但仍难取信于中共，最后弄不好会像牟其中那样，中共当局“用经济犯罪来共你产”。

纽约时报分析称，多年来，中国的政治内部人士和投资者一直在猜测，由于担心其影响力会对共产党造成日益加剧的冒犯，并有可能破坏对资本的控制，中国国家领导人习近平可能想对阿里巴巴和马云采取行动。但是直到最近，中国监管机构一直在谨慎行事。最近两次党的领导会议暗示习近平正在考虑采取行动。

习近平12月11日政治局会议上要求“强化反垄断和防止资本无序扩张”，更早些时候，中宣部强硬表态，“坚决防范资本操纵舆论的风险”。

纽约时报认为，马云10月在上海的一次会议上发表的有关金融监管的言论，似乎促成了官方对蚂蚁金服和阿里巴巴的反击。马云在那次会议上公开批评中国监管机构过于痴迷于控制金融风险。

10月下旬上海外滩金融峰会发言，是马云卸掉阿里巴巴理事会主席后的高光时刻，面对害怕金融风险的中共高官以及金融监管部门，马云大声说，（中国的问题）不是金融系统性风险，而是缺乏金融生态系统的风险”，“今天银行延续的还是当铺思想”，“好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管”。马云讲话引发高层愤怒，华尔街日报引述知情人士表示，习近平直接叫停了蚂蚁集团首次公开募股。