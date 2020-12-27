新华网刊出今年最沉重的一份名单 我国领导人为何无一上榜

官媒新华网12月23日公布一份『今年最沉重的一份名单』，的的确确令人惊愕，从法国总统马克龙确诊说起，然后说到“享年94岁”的法国前总统德斯坦中招，而且，“德斯坦也不是第一位因此辞世的国际政要了，别忘了，年轻如英国首相约翰逊，也曾被送到ICU急救，九死一生，才逃过鬼门关。”

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新华社这份以“牛弹琴”公众号开列的名单继续说，“在这场前所未有的灾难中，大批的政要名流都已中招”。“毫无疑问，这是2020年最沉重的一份名单；但显然，这还是一份很不完全的名单。”

这句话引起很多网友疑问，一方面同意新华网牛弹琴所言，他开出的名单“很不完全”，另一方面质疑，官媒为什么不把新冠病毒爆发地中国的名单补充进去呢？在列举网民的具体疑问前，先来看看新华网这份沉重的名单的内容，

先是“确诊的政界要人，大国领导人”，从法国总统马克龙，美国总统特朗普，英国首相约翰逊，英国王储查尔斯，巴西总统博所纳罗，俄罗斯总理米舒斯京。到各国的政要，长长的一串。

文章臆想：“马克龙确诊后，考虑到他刚刚参加了欧盟峰会，还在法国举行了一系列重要会议。如果严格一点，整个欧盟和法国领导层，可能都要隔离了。”

但是这件事根本就没有发生!

为了加重“这份沉重的名单”，法国总理卡斯泰也被加入到“确认被隔离的，包括但不限于”的名单中。

接下来又开出了“确诊的演艺界名人”，“确诊的体育明星”，“其他社会贤达”，然后是“很多人，尤其是老年人，永远地留在了2020年”，这名单里又把法国前总统德斯坦列入一次。

文章警告：“这还是一个很不完全的名单，随着时间的推移，这份名单还将更长更长。”

有网民指出，这份沉重的名单似乎不单单是沉重，哀痛，给人感觉很有点选择性，因而在某种程度上似乎有点幸灾乐祸的感觉。比如在文章压轴部分，就端出了美国，而且不吝惜文字，写下一行话：

“12月18日凌晨的数据：美国累计确诊超过1700万例，累计死亡超过30万例。就在12月16日一天时间，新增确诊24万多例，新增死亡3655例。”

关键还追加一句：“所有数据，都是世界第一！”大有一报一箭之仇的感觉。

最后一句似乎点出了官媒开列这份“沉重的名单”的宗旨：

“无知不是生存的障碍，傲慢才是。任何人，都大意不得啊！”这是在敲打谁呢？那疼戳那，有网友说，“知道你恨谁，但这刀子戳得有点低下啊。”

问题的关键在别处，不少网民看了“这份沉重的名单”后，提出一个相同的问题，人家的总统，首相，总理，名人，都怎么感染了新冠？傻吗，防护条件不如咱吗？是不是人家事必躬亲，“亲自指挥，亲自部署”，亲民呢？我国的领导人没有一个上榜，都健健康康，没听说有一个得新冠，好是好，是不是有点高高在上，和老百姓隔离得远远的？

不过，也有网友从另外一个角度猜想，中国的领导人生病，都是国家一等一的机密，不要说得了新冠，就是感冒打喷嚏，也捂着不让外界知道，从中央，到地方，那么多高官，没听说一个得过，不会报道的。

也有的以为，中国是新冠疫情爆发之国，国际上还在指责北京早期隐瞒疫情，导致最后全球疫情大流行，收敛点好，就最好少去替别人开列名单了。

不过，从这篇报道看出，官媒是以另外的方式，宣扬中国在抗疫方面取得的成就，这一点中国国家主席习近平也毫不隐讳，25日结束的中央政治局民主生活会上，主持会议的习近平就表态了，2019年风高浪急，泰山压顶，非常之年，包括“新冠疫情突如其来”，中国却在他所领导的党中央领导之下， “在这泰山压顶的危难时刻“，”在这极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌。”