欧盟顺利启动新冠疫苗接种 马克龙：我们拥有了抵抗病毒新武器

欧盟各国顺利启动新冠疫苗接种。法国总统马克龙发推表示，我们拥有抵抗病毒的新武器：疫苗；欧盟委员会主席冯德莱恩也祝贺接种疫苗成功启动，她形容这是欧盟团结争取成功的感人时刻。不过最新统计显示，56%的多数法国人不准备接种疫苗。

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欧盟周日正式启动美国辉瑞及德国BioNTech合作研发疫苗接种。在巴黎北部一间长期护理院住院的78岁老妇茉莉赛特是法国第一位疫苗接种者。在接种前她表示，我已准备好亲身体验这种疫苗。"我非常激动"。

法国总统马克龙周日发推文，祝贺法国正式启动新冠疫苗接种。马克龙表示，我们现在拥有了抵抗病毒的新武器：疫苗。马克龙呼吁全民再次团结起来。马克龙并重申，疫苗是完全免费的，而且是非强制性的。马克龙说，在“在发起"启蒙运动"和产生巴斯德的国度，应已理性和科学引导我们。”

不过，周日发出的BVA最新统计显示，56%的多数法国人不准备接种疫苗。 法国为国民免费接种疫苗，主要是自愿性质，当局目标是明年二月底前为国内一百万主要老弱人士接种疫苗。

欧盟其他国家，德国，匈牙利和斯洛伐克率先开始为居民接种疫苗，其他成员国周日起展开行动，为国民接种辉瑞和德国BioNTech合作研发的疫苗。意大利为第一批长者和医护人员接种疫苗，第一个接种疫苗是一名29岁护理员。

捷克总理巴比什是欧盟首位领导人接种疫苗。他在接种疫苗后说，并不担心疫苗的副作用。

另据悉，德国周日开始接种美国药厂辉瑞（Pfizer）和德国公司BioNTech研发的疫苗，但在巴伐利亚邦传出医护人员发现疫苗冷却温度可能不符规定，导致当地数座城市延缓施打疫苗。德国最大邦巴伐利亚北部林契顿裴尔斯郡（Lichtenfels）的郡政府周日发布声明表示：检视冷却箱中安插的温度记录器时，怀疑可能并未符合（疫苗的）冷链要求。辉瑞疫苗运送至配送中心之前须保存在约摄氏-70度的超低温下，才能维持有效。

英国据报将于下月为200万民众注射新冠疫苗。英国《星期日电讯报》报道，英国最快会在下月开始，针对200万人展开大规模的新冠病毒疫苗的注射计划。 英国在本月初批准紧急使用美国辉瑞药厂和德国BioNTech研制的新冠疫苗。报道引述消息指，英国可能在周一批准牛津大学和阿斯利康药厂联合研发疫苗的紧急使用权。报道引述政府大臣所编定的计划，如果监管当局批准使用牛津大学的疫苗，当局将于下月4日起的两星期内，为200万人接种首剂由牛津大学或辉瑞药厂研发的疫苗，并会将多个体育场馆和会议室改装成大众疫苗接种中心。

而英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的执行长索西欧周日表示，他们与英国牛津大学共同研发的新冠疫苗已达到效力"致胜配方"，且对预防须住院的重症情况有100%保护力。