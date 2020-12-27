英智库：中国将于2028年成最大经济体 较前预估早五年

英国智库经济和商业研究中心（CEBR）的年度报告指出，由于武汉肺党疫情令中美两国复苏出现明显反差，中国将于2028年超越美国，成为全球最大的经济体。有关时间较之前的预估提早了五年。

广告 继续浏览后续

路透社26日引述经济和商业研究中心的最新年度报告同时指出，日本将仍然是全球第三大经济体，预料到2030年代初期才会被印度取替。

但报告指出，中美的全球排名将会在2028年出现逆转，报告指，过去一段时间以来，全球经济最重要的议题一直是美中之间的经济和软实力较劲，新型冠状肺炎病毒大流行及两国相应的经济影响，无疑使这场竞争形势开始变得对中国有利。

报告指出，中国政府初期以严格封锁措施「有效管控了疫情」，但西方世界的长期增长却遭受打击，这意味中国的相对经济表现已经提升。报告续称，中国2021至2025年的年均经济增长率预计可达到5.7%，其后五年的的预算年均增长可望达到4.5%。反观美国，其经济尽管可能在明年出现疫情后的强劲反弹，但2022至2024年的年均增长率可能放缓至1.9%，之后会进一步放缓至1.6%。

中国国家主席习近平11月初在中共五中全会上表示，中国经济有希望保持长期平稳发展，「十四五规画」（2021至2025年）末期便可达到高收入国家标准，到2035年实现经济总量或人均收入翻倍。