蚂蚁集团再被“奉旨”约谈：藐视监管  需做5项整改

蚂蚁集团12月26日再被监管当局约谈。虽然参加约谈的是中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局4个部门，但据中国官媒透露，此次约谈是“落实中央政治局会议和中央经济工作会议精神的具体措施”，所以四部门更像是“奉旨”约谈。

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中国人民银行副行长潘功胜代表四个监管部门就约谈情况回答了媒体。据南方周末报道，中国监管当局本次约谈的主要内容是指出蚂蚁集团的主要问题，并对其提出5大整改要求。

蚂蚁集团被指出的主要问题有：法律意识淡漠，藐视监管要求，违规套利；排斥同业经营者；损害消费者权益，引发消费者投诉等。

蚂蚁集团被要求做出的5大整改是：一，回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、交易合规。四是完善公司治理，整改违规信贷和保险、理财等活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

马云的蚂蚁集团今年11月初在原定上市之前，被上述4部门联合约谈，次日被当局宣布暂缓上市。随后，在12月24日，中国国家市场监管总局宣布立案调查马云的阿里巴巴的垄断行为。此举让阿里巴巴的股价重挫。马云则被抛到舆论的火山口上。

然而，看来习近平似乎尚没有能力将这只巨大的蚂蚁一口吃掉。据中国官媒新华社今天转载经济日报有关蚂蚁集团再被约谈的评论：“严管也是厚爱，定规才能走正。对金融科技行业来说，加强监管非但不是“冬天”，反而是更好更健康发展的新起点。

根据这段中共官媒的评论，蚂蚁集团似乎还有活路，也许是“死不了掉块肉”而已。