蚂蚁集团发声明保证"成立整改工作组""全面落实约谈要求"

被人民银行等四个金融管理部门约谈的蚂蚁集团公司周日发表声明指，蚂蚁集团"会在当局指导下成立整改工作组，全面落实约谈的要求，规范金融业务经营和发展"。

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蚂蚁集团并称，"感谢当局指导和帮助，已经立即着手制定整改方案和工作时间表，将会在过程中及时寻求监管的指导"。集团强调, 会积极对照和落实监管要求，坚实服务实体经济和民众的本源，遵循市场化、法治化原则, 健全公司治理、梳理相关业务和机制、提升法律法规意识和水平、扩大开放共赢力度和范围、加强消费者权益保护, 全面提高业务经营的合规水平和社会责任意识。

蚂蚁集团并保证，"在全力保证业务合规的同时，会加强风险管控，保持业务连续性和服务质量"。

而此前，人行及中证监等四大部门再次约谈蚂蚁集团。《新华社》报道，人民银行、中国银保监会、中证监、外汇局等金融管理部门周六约谈蚂蚁集团。人民银行副行长潘功胜指出，蚂蚁集团目前的主要问题, 包括公司治理机制不健全; 法律意识淡漠, 藐视监管合规要求, 存在违规监管套利行为; 利用市场优势地位排斥同业经营者; 损害消费者合法权益, 引起消费者投诉等。金融管理部门对蚂蚁集团提出多项整改要求, 包括回归支付本源, 提升交易透明度, 严禁不正当竞争; 合法合规经营个人徵信业务, 保护个人数据隐私等。

潘功胜指, 蚂蚁集团要充分认识整改的必要性，尽快制定整改方案和实施时间表，同时要加强风险管控，确保对公众的金融服务质量。金融管理部门会与蚂蚁集团保持密切沟通。

他又指, 近期中央政治局会议、中央经济工作会议对强化反垄断和防止资本无序扩张等, 作出一系列重要部署, 对做好相关金融管理工作提出明确要求。金融管理部门将依法依规监管金融市场主体, 严肃查处违法违规行为，强化约束资本无序扩张，维护公平竞争和金融市场秩序。