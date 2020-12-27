12名港人家属发公开信 呼吁使馆人员出席审讯

涉嫌偷越边境的12名港人，在被扣押在深圳超过四个月后，其中10人的案件将于今天在深圳盐田法院开审，庭前12名港人家属发公开信，呼吁使馆人员出席审讯，引起各界关注。

广告 继续浏览后续

香港媒体报道，开庭前，12名港人的家属向国际社会发出公开信指。他们当中有英国、葡萄牙及越南籍国民，信中呼吁各国政府派出使馆人员听审，以确保深圳法院进行适当和公正的审讯。

公开信以英文撰写，指中国当局一直以各种方式阻止被捕人士与家属及家属委託的律师会面，并透过官派律师控制整个法律程序，批评有关做法违反基本人权,予以强烈谴责,并促请各国政府派使馆人员到庭旁听,确保审讯公平公正。

公开信指出，中国当局再次滥用行政措施，并以防疫为藉口，阻止家属到深圳听审，案件也不在当地法院的网上直播列表中，公开信并引述传媒报道指，案件被列为"机密"，质疑是当局"秘密审讯"，违反中国当局一直宣称的"阳光司法"。

家属说，12名港人之中，有英国、葡萄牙和越南公民，促请各国政府派人听审，并要求中国当局将庭审过程开放给记者、家属委派律师及外国使馆人员，并进行网上直播。

12名港人全都遭香港政府指控是"反送中"的支持者，偷渡离港前曾被港警拘捕，涉及的罪名包括违反港区维护国家安全法、暴动罪和私藏武器等。

家属要求中国当局将审讯开放给记者、家属委派律师及外国使馆人员, 并进行网上直播。