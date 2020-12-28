中国多艘船只在“冲之鸟”周围进行海洋调查引起日方焦虑

日本方面在12月27日发现，在日本正在申请大陆架延长的日本国内最南端的“冲之鸟岛”（东京都小笠原村）周边，中国不同组织的多艘海洋调查船紧密合作，正在进行海洋调查。日本方面认为中国方面在此处积极进行海洋调查，是中国政府主导的。如果日本所申请的大陆架延长得到承认，将获得海底资源开发的权利，中国政府为了对此申请进行反论并与之对抗，指示各个组织，对“冲之鸟”周围海底地形、地质资料进行调查。

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日本政府目前对此并没有加以制止，而是除了在外交上展开活动以外，正在加紧分析中国方面的意图。

中国方面一直认为：“冲之鸟岛”是礁不是岛，称之为“冲之鸟礁”，不能拥有专属经济区和大陆架。

日本海上保安厅方面的消息称：到2020年7月18日为止，在“冲之鸟岛”的专属经济区内，中国海洋调查船“大洋号”连续10天续航，在7月9日开始进行海洋调查，在9日以后，除15日外，一直到18日午后5时离开日本认为是“专属经济区内”的海域外为止，一直进行海洋调查，曾向海里投入类似于观察仪器似的物体，日本政府以违反“国际海洋法公约”对此提出强烈抗议。

当时的日本官房长官菅义伟在7月11日的记者会上，针对中国在海洋调查船在没有经过日本事先允许的情况下，在“冲之鸟岛”日本认为是“专属经济区”海域内进行调查活动指出：日本已经向中国方面提出了强烈抗议。

7月17日，在中国外交部发言人华春莹主持例行记者会上，《日本经济新闻》记者问道：中国海洋调查船在日本“冲之鸟岛”附近“专属经济区”持续进行活动。日本政府规定必须事先获得同意，已就此向中方提出照会。你能否介绍中方在上述海域进行活动有什么理由？

华春莹答道:理由非常简单。根据《联合国海洋法公约》，冲之鸟是礁不是岛，不能拥有专属经济区和大陆架。日本单方面主张没有法律依据。中方科考船在该海域作业是行使公海科考自由，不需要得到日方许可。