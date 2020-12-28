中国首条智慧高铁 京雄铁路开通

12月27日，北京至雄安新区城际铁路全线开通，开通后，北京西站至雄安新区间最快仅需50分钟，大兴机场至雄安新区间最快19分钟可达。图为航拍雄安开往北京西的C2704次列车驶出雄安站

河北雄安新区的铁路车站“雄安站”27日落成，复兴号高速动车准时发车，开往北京四大铁路客运站北京西站，这也代表连接首都北京和雄安的京雄城际铁路全线开通营运，开通后，北京西站到雄安新区行驶时间仅需50分钟，大兴机场至雄安新区最快19分钟可到达。

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新华社报导，京雄城际铁路自北京西站引出，经过既有京九铁路至李营站，接入新建高铁线路，线路全长91公里，其中北京西至大兴机场段已于2019年9月开通运营。此次开通的大兴机场至雄安新区段，设大兴机场、固安东、霸州北、雄安4座车站。

值得注意的是，京雄城际铁路是智慧高铁新标竿，是中国第一条智慧高铁，应用了物联网、云端运算、大数据等前端科技，智慧化设计高达70多项。

雄安站是京雄城际铁路规模最大的新建车站，也是雄安新区开工建设的第一个重大基础设施项目。从空中俯瞰，雄安站巨大的椭圆形屋顶形似荷叶上的一滴露珠。雄安站建筑面积47.52万平方公尺，站场规模13台23线，採用站城一体化设计，有效融入城市境。

根据规划，雄安站将成为京港（台）高速铁路、京雄城际铁路、天津至雄安新区城际铁路、雄安新区至山西忻州高速铁路的交汇枢纽。

此外，银西高铁开通、福平铁路等多条铁路于12月26日集中通车，26日上午9点，随着D4385次动车组驶出银川站，银川至西安高速铁路正式开通运营。

银西高铁连接宁夏、甘肃、陝西三省区，是中国首条穿越毛乌素沙漠边缘和世界上规模最大黄土高原台原区的高速铁路，银川至西安的铁路运行时间由14个小时缩至3小时，对促进区域经济社会发展、推进西部大开发战略实施具重要意义。

福（州）平（潭）铁路26日正式开通运营，中国首座公铁两用跨海大桥—平潭海峡公铁大桥也同步投入使用。平潭海峡公铁大桥为福平铁路重点控制性工程，全长16.34公里，其中跨海段超过11公里。