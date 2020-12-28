俄卸任总统享有终身豁免 网民笑指普京太疯狂

2020年12月17日;俄罗斯总统普京在莫斯科举行的新闻发布会上通过视频讲话。今年，普京因冠状病毒大流行而参加了在线年度新闻发布会。

俄罗斯总统普京日前签署法令，前任俄罗斯总统享有终身司法豁免权，事情过去了几天，网民反应不断。许多怀疑普京这样做更多的是在替自己将来找后路，但有网民怀疑，普京下台后，能保证自己永远享有司法豁免权吗？忘了？殷鉴不远!

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12月22日，俄罗斯总统普京签署一项法令，根据这一法令，卸任俄罗斯总统将享有终身豁免权。新法规定，卸任总统既不能被司法追究，也不能被民事追究，更不能遭警方拘捕，承受审讯或搜索住屋。除非犯下叛国罪或由宪法法庭及最高法院同时确认的极重大罪行，同时还要提交俄罗斯国家杜马和参议院三分之二再确认，门槛极高。俄罗斯之前已有类似法律，但明确规定，总统只在任期期间享有司法豁免权。

新法还规定总统卸任后将被授予参议院终身席位，该席位亦确保前总统离任后免于起诉。有网民联想到前智利总统皮诺切特任上下来后曾被授予终身参议员席位，这一席位将享有终身豁免权，但最终仍被指执政期间涉嫌犯有残酷镇压反对派人士罪行被送上法庭审判。

俄罗斯这一法律是夏季宪法修正案的补充部分，根据修正过的宪法，普京可以担任总统一直到2036年，几乎就是终身大总统了。新法还提到保护扩及前总统家人。

俄罗斯这一新法引起中国网友连续反应，批评嘲讽的居多，多指普京不顾前车之鉴，忘记历史教训，弄不好“白辛苦”。

北京学者荣剑评论：大总统的权力再大，仍然担心下台后被清算，做总统做到四，又逃不脱死后被清算，这是总统困境吧! 立法获得终身豁免权，有可能吗？一旦权力交给了别人，法律难道就不能修改？这些做法不过就是自我安慰而已，真正要走出总统困境，只有走宪法之路，合法获得权力，合法交出权力，靠宪法永保个人和家族安全。

一位网友评论，明太祖免死金牌实际上就是一道道催命符。到了我朝，法律被糟蹋成废纸，写进宪法党章的刘主席，林副主席不都死得很惨。

另有网友评论说，普京如此修法，也未必能保证善终。普京的逻辑：修宪，让自己随意延长任期；修法，让自己和家人用不着被追究违法。但他这个逻辑的缺陷是：如果无人撼动他的地位，他不需要修法保护离任后免被追究；如果普京下台，被审判成为必然。

还有人指出，殷鉴不远，前苏联就有现成的例子：“他都忘了斯大林了，死后，被他的亲密战友赫鲁晓夫苏共二十大秘密报告揭露大规模杀人罪行，水晶宫也毁了。还不如学学哈萨克首任总统。”还有人举出齐奥塞斯库，卡扎菲等人的名字。

有网友称：普京梦想成痴，太太疯狂。我将无我，独裁者都难全身而退。