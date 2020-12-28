南早：警方以国安法通缉海外约30港人包括许智峰

包括前民主党立法会议员许智峰在内约30名流亡海外的港人，根据南华早报报道，已经因为涉嫌违反国安法而上了香港警方的通缉名单。名单上还包括去年7.1闯进香港立法会并摘下面罩宣读行动目的的港大刊物《学苑》前总编辑梁继平。

广告 继续浏览后续

自从国安法2020年6月30日在香港生效之后，前后已有不少政治人物相继流亡，但警方从未正式公布有通缉名单。南早27日引述消息报道，警方已就涉嫌违反国安法通缉约 30 名身处海外的人士，但警方却拒绝就有关报道向其他传媒作出评论，只是谴责任何企图逃避法律责任的行为，会据案件实际情况，依法循不同途径追查逃犯下落，以缉拿归案。

报道引述警方消息人士指，通缉名单上的是香港人，但不在香港，多数身处在欧洲、美国和台湾。消息又指，随着西方国家立法生效后与香港中止引渡条约，相信嫌疑犯不太可能被海外当局遣送回国，但如果他们回港，则会被捕。

在报道中提到被通缉的，包括许智峯、梁颂恒，以及张昆阳和梁继平。许智峯 12 月初在丹麦宣布流亡，其后转往英国；梁颂恒则在 12 月中在美国宣布流亡，称将申请庇护，希望未来推动金融制裁中港等。张昆阳为前民间外交网络发言人，在9 月初已宣布离港。梁继平为《学苑》前任总编辑，曾在 2019 年 7 月 1 日闯入立法会后拉下口罩发表宣言，其后被控暴动，惟未上庭应讯。身在美国的梁继平与林荣基，以及同被通缉的黄台仰、郑文杰成立“避风驿”，协助港人到外地寻求庇护。郑文杰曾经是英驻港总领馆的雇员，在深圳被指嫖妓而一度被捕，但郑坚决否认指控，并于事后出走英国。

报道称，被通缉者遭指控煽动分裂或与外国勾结、危害国家安全，或参与根据新法被视为非法的活动，相关罪名最高刑罚为无期徒刑，又强调只会针对疑犯在法律生效后发表的言论或活动。

中共喉舌中央电视及中联办控制的大公报在8月亦曾报道，警方正式通缉6名涉及违反港区国安法的海外港人，包括罗冠聪、陈家驹、刘康、郑文杰、朱牧民及黄台仰。当时的通缉令详情仅由大公报引述，警方至今从未有公布官方渠道正式公布通缉名单。