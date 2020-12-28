因报道武汉疫情 张展“寻衅滋事”案被判四年重刑引国际广泛关注

“公民记者”张展，因报道武汉疫情而被拘捕，12月28日，张展案在上海开庭，被判四年徒刑。

各界高度关注的中国“公民记者”张展被捕案件，12月28日上午在上海浦东新区法院开庭，法官在开庭后的两小时内当庭做出判决，判刑四年。十几名外国外交人员和张展的支持者今天聚到法院外希望进入法庭旁听却遭拒，警方将他们和记者驱离。张展的母亲获悉宣判结果后大哭一场，在首次接受记者采访时指出，由于张展身体状况很差，如此重刑是要置张展于死地。

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此案律师之一尚宝军向本台介绍了庭审的相关情况。尚律师指出，控方“寻衅滋事”罪判处张展四年刑期，量刑很重。据律师介绍，张展本人坐在轮椅上出庭，但是她一直保持沉默，基本没有说话。对于法院量刑的证据，律师指出，公诉人拿出的主要是张展在武汉疫情期间采访的证人证言，比如，核算检测是否自费、有没有武警参与社区的掌控、武汉的公墓价格有没有上涨等，但是“ 由于公诉人并没有展示证据说张展具体做了哪些事，所以（律师）无法咨证。”

在法庭上，辩护主要围绕缺乏证据，和法律保障公民言论自由展开。律师指出，这次审判的重刑结果主要与她在武汉的言论有关，但也和她之前在上海遭到的行政处罚有关。

对于张展是否上诉，尚律师称目前还不清楚，张展之前会见律师时曾表示要上诉，但是今天在法庭上法官没有就此提问，她自己在法庭上也保持沉默的状态，没有发表看法。但律师将继续去进行法律保障的探视，之后可能会通过不同的渠道获得她是否上诉的情况。

据悉，张展的母亲获悉宣判结果后大哭一场，在首次接受记者采访时指出，这是要置张展于死地。她说，因为张展的身体状况，他们很清楚。她说自己之前没有配合律师，而是配合警察，现在觉得上当了，没想到会判这么重。

据张展辩护律师所之前提供的信息，为了抗议自己遭到拘押并坚持自己的清白，张展于2020年6月开始绝食。张展的辩护律师还表示，她的身体非常虚弱，还有胃痛，走路时头晕、无力。律师还报告称，张展被迫戴上脚镣，双手被24小时束缚，这样的情况已持续超过3个月。

国家舆论高度关注

法新社报道今天也关注了张展案件，指出，今年37岁的中国“公民记者”张展因为在武汉封城期间进行报道而被判刑。十几名外国外交人员和张展的支持者今天到法庭外聚集希望进入法庭旁听遭拒，并被警察要求他们和记者离开。

除了张展外，另外三名同样报道武汉疫情的“公民记者”，陈秋实，方斌和陈泽华也曾遭到骚扰和压制后失踪，但是其他人都没有被公开指控。。

密切关注张展案的国际特赦认为，令人深感不安的是，张展仅仅因为报道了涉及公众利益的新闻事件便面临这样的惩罚。国际特赦并呼吁“立即无条件释放张展，除非当局有充分可信且法庭可采纳的证据证明她犯有国际公认的罪行，并根据国际标准对她进行公正审判”。

纽约时报评论认为，对张展的起诉是中共持续的宣传运动的一部分，目的是将中国对疫情的处理重塑为政府的一系列明智而成功之举。

据报道，2020年2月，新冠肺炎病毒蔓延，在官方被怀疑掩盖真实情况并禁止记者采访报道武汉实情的情况下，张展亲赴武汉做实地疫情采访；利用社交平台发布了大量关于武汉疫情和民众生活的真实视频报导。2020年5月14日，张展在武汉所住宾馆被上海警方跨省抓捕，次日被以涉嫌“寻衅滋事罪”刑拘，羁押于浦东新区看守所至今。2020年6月18日被以同罪名正式批捕，8月18日张展案送上海浦东新区检察院审查起诉。根据11月13日公开的起诉书，上海浦东新区人民检察院以“寻衅滋事罪”，建议判处张展四年以上丶五年以下的有期徒刑。