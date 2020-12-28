德国民意调查：卫生部长施潘成人气最旺政治家

根据德国最新民意调查，德国最受欢迎政治家不再是默克尔总理，而是德国卫生部长施潘（Jens Spahn）。根据民调机构Kantar为《周日世界报》所做的民意调查，德国52%的人希望施潘“在来年对政治产生最大影响”。施潘由此超出默克尔总理一个百分点，成为德国最受欢迎政治家。去年，默克尔是德国最受欢迎政治家。

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默克尔将执政到明年九月国会大选。她已表示放弃参选连任。谁将接任总理，一直是民众关心的话题。基民盟、基社盟有多位选手可望成为总理候选人选。但默克尔和施潘所在的基民盟始终不确定本党总理候选人，以免和现任总理默克尔形成竞争局势。

民意调查显示，施潘在女性选民中特别受欢迎，66%的女性受访者表示，他们期望施潘在2021年拥有尽可能多的政治影响力。男性受访者有此意愿的只占38%。

新冠疫情改变了政坛人气。去年，施潘在人气调查中只得到28个百分点。巴伐利亚州州长索德尔和联邦财政部长舒尔茨在新冠危机期间也声名大振。与去年相比，默克尔受欢迎度增加了11%，名列第二。索德尔得分甚至从15%增加到50%，成为德国第三个最受欢迎政治家。

民调专家表示，危机时期乃是执政时期。人们今年因此比往年明显看好执政大联盟。

Kantar于本月18日对505名具有代表性的公民进行了采访调查。提到的问题是：“您希望以下哪位政治人物对2021年的未来政治产生最大影响？”列出的名单包括18名政治家。