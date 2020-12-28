探访武汉疫情张展被判四年 三大通讯社及多国媒体关注

中国公民记者张展在今年新冠肺炎疫情期间，曾经到武汉采访后遭拘捕，后被控寻衅滋事罪。该案12月28日在上海浦东新区人民法院一审判决，罪名成立，张展被判有期徒刑4年。张展案因涉及新冠疫情和其本人被关押期间长期绝食等话题此前已得到《纽约时报》等国际主流媒体报道，其周一正式获刑的消息也经路透社、美联社、法新社、德新社等多国国家通讯社报道迅速传播。

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张展被控寻衅滋事罪一案星期一在上海浦东新区法院开庭审理，大批外媒记者到法院外打算采访，但遭警员阻止接近。据悉，张展案代理律师任全牛指，法院当庭宣判，张展被判监4年。另据香港《有线新闻》中国组、《苹果日报》引述起诉书内容，张展被指在今年2月到武汉采访，多次通过微信、推特、YouTube发布虚假信息，并接受境外媒体采访，干犯寻衅滋事罪。据介绍，法院庭审当天加强戒备，只准张展父母进庭听审。另外亦有来自日本、欧洲等多方记者一大早来到法院外守候，之后驻守法院外的警员开始围堵记者，并以记者“拍摄法院”为由，要核实身份，双方发生争执。

张展一直认为自己无罪，消息人士介绍她在看守所绝食抗议，身体衰弱，遭到强制灌食。其另一辩护律师张科科亦引述张展说不会认罪。张科科在宣判后受访时表示，张展情况不太好，需要坐轮椅出庭，对于罪成被判监4年，张展对这个判决并不认可，因为她认为自己的言论不应该被审查，并被控罪。张科科说，张展被判4年这样的刑期来说比较重，她的父母在听到判决后都感到震惊，母亲更是在听到判决后哭了出来。他介绍指，张展的身体状况并不理想，仍未知道她还会不会继续绝食。

尽管庭审前后警员戒备严密，但一名坐在轮椅上的男子告诉路透社记者，他从河南赶来，以基督徒的身份来表示对张展的支持，他在警察来护送他离开之前，在海报上写下了张展的名字。张展因探访武汉疫情被以寻滋罪判刑4年的消息传出后，经路透社、美联社、法新社、德新社等多国国家通讯社和各大外媒驻华记者报道，美国、英国、法国、德国、日本等国几乎所有主流媒体都紧跟报道。

美国方面彭博社、《今日美国》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、《纽约邮报》、《洛杉矶时报》、《波士顿环球报》等全国性和地方大报相继报道，电视方面美国有限电视新闻网（CNN）、福克斯新闻（Fox News）、哥伦比亚广播公司（CBS News）等电视新闻亦开始报道，颇具影响力的网络媒体Axios、雅虎新闻、《哈芬登邮报》等网媒也在对事件进行跟踪。

英国方面，英国广播公司（BBC）、《卫报》、《金融时报》、《每日电讯报》等媒体亦进行关注。法国« 世界报 »、《费加罗报》、《回声报》、《解放报》、《巴黎人报》、《十字架报》等纸媒和电视媒体对张展案加以报道。法语区诸如瑞士《时报》、 比利时《晚报》等多国报纸亦对该事件关注。德语区《明镜周刊》、《画报》、《世界报》、《南德意志报》、《法兰克福汇报》、《时代周报》、德国电视一台今日新闻节目和瑞士《新苏黎世报》等媒体也对该事件进行了报道。

意大利媒体《共和国报》、《晚邮报》、《新闻报》等和西班牙媒体《国家报》、« 世界报 »、《先锋报》等亦报道了该事件。同样报道张展获刑的还包括卡塔尔半岛电视台、澳大利亚广播公司、加拿大《环球邮报》、《多伦多星报》、《蒙特利尔日报》、土耳其广播电视公司、韩国SBS电视台、日本《产经新闻》、《日经亚洲》等，《今日印度》、《曼谷邮报》等国不同媒体亦有关注。

等媒体也正在跟随报导之中。

英国广播公司（BBC）