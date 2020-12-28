支联会致函习近平要求释放12港人和民间记者张展

12月28日当国际正准备迎接新一年的来临之际，中共统辖下的法庭却忙于进行审讯工作，12名据称在中国海域被捕的香港人其中10人，今（28日）在深圳接受审讯，同一天，在武汉进行病毒源头调查报导的民间记者张展，亦在上海面对法庭“寻人滋事”指控。香港支联会为此特别在今天向中国主席习近平致函要求释放张展及12港人。

广告 继续浏览后续

支联会在中联办门前公开致给习近平的信件指出，张展为了解疫情爆发初期中国境内的实际情况，自发于2020年2月1日到武汉报导当地新冠病毒疫情，在微信、推特、YouTube等直播报导当地情况，然而却在5月14日在武汉被抓捕和押回上海，随后以“寻衅滋事罪”刑事拘留，6月正式逮捕，8月18日正式起诉，关押上海浦东新区看守所。

支联会表示这又是一宗莫须有的冤案，对人民知情权的打压。张展拒绝认罪并在看守所绝食超过一个月，但看守所每天有二、三人强行向张展强插胃喉灌食粥或流质食物，身体状况令人担忧。11月13日，网上传出张展的起诉书，指控她透过微信、推特和YouTube发布关于疫情的虚假信息，和接受海外媒体采访，声称张展的行为造成公共秩序严重混乱，又列出所谓证人名单，检察院的4至5年量刑建议，亦较同类型罪名为重。

张展案于12月28日（今天）上午开庭。张展的辩护律师任全牛表示张展在过去半年内多次绝食抗议后，身体状况变得很差，不适宜出庭。张展根本无罪，支联会要求法庭宣判张展无罪，释放张展重获自由。

支联会的信件又指出，同日下午，深圳盐田人民法院闭门审讯10名于今年8月23日被广东海警拘捕的香港人。当局于开庭3前日才通知家人，使得家属在疫情隔离的要求下，无法前往旁听。当局更拒绝承认家属委托的律师，严令家属律师不得前往深圳，致使案件将在完全封闭的情况下进行审讯，家属及公众完全无法从独立渠道得悉12人及审讯的情况。这样的审讯显然是不公平的。

且有讯息传出，案件将作不公开审理，违反刑事案件应公开审理的原则。被告当中包括英国、葡萄牙、越南国民，案件亦受社会广泛关注，若有各国外交人员、家属委托的律师、传媒、公众等前往听审，当局不可无理阻拦。

另，刚过去的圣诞节期间，12月26日，江苏省高级人民法院在卷宗还没有让辩护律师复制完，没有辩护律师辩护词的情况下，对余文生律师二审维持原判。上述种种种公然违反法律程序的行为，以法律之名打压公义之举，如何能保障实体正义？如何能保障当事人、辩护律师、家属的法律权利？如何能做到公平正义？如何能让每人在每一案件中感受到公平正义？

支联会称，习近平主席强调推进全面依法治国，依法保障人民权益，因此敦促习近平落实承诺的阳光司法，停止以法律之名打压言论自由，并立即释放张展、余文生及12名香港人等在囚政治犯。