日本导演制作抗争纪录片《香港画》网上播出

日本导演制作有关去年港人抗争的纪录片《香港画》已开始在网上收费播出，该片获得日本三大奖项。

日本导演堀井威久麿 （Ikuma Horii)）去年亲身来港，为香港人的反修例抗争事迹，拍成纪录片《香港画 / Montage of Hong Kong》，直至12月24日至今，在日本全国总共有13间戏院上映，其他国家和地区的观众可透过网上以租看方式，收看这套在日本已获三项荣誉奖赏的纪录短片。

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这是继流亡海外中国艺术家艾未未日前推出的纪录片《曱甴》之后，又一套关于港人在2019年反抗中共主导试图在香港修订逃犯条例的街头抗争运动。

《香港画》片长 32分钟，主要记录香港年轻人在这一年间，为何甘冒性命和前途不保而走上街头，以大卫对付巨人的无畏精神，参与这场惊动国际的运动。

制作一方介绍这套纪录片时指出，曾经被称为东方之珠的自由都市，于1997年被英国移交给中国。现今，为了从中国的统治下解放，同时为了追求民主，香港的每一吋土地皆被卷入一埸看不见尽头，仍然一息尚存的抗争。这些年轻人到底为何而战? 本作以各式各样的形式追溯了与这埸运动有关联的人的轨迹。

根据制作一方的宣传资料，《香港画》至今已获三项大奖，包括大坂 门真国际电影节2020记录片部门最优秀大奖、札幌国际短编电影节记录片部门最优秀大奖，以及神户INDEPENDENT（独立）电影节最高荣誉大奖。

纪录片的网络版由2020年12月25日至2021年3月31日期间限定收费放送。

观众可透过以下网址收看纪录片的内容片段https://vimeo.com/ondemand/hongkongga