本土确诊增多 北京市取消元旦活动和春节庙会

为防止疫情风险扩散，近日出现7例本土病例的北京顺义区，顺义各镇街道均实施一级防控措施。北京市下令多项跨年活动和春节庙会取消或延期，北京清华大学则明确，学生出校需经审批，校外人员非必要不入校。

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据香港《文汇网》报导，自12月23日以来，北京顺义区新增7例新冠肺炎确诊病例和2例无症状感染者。北京市顺义区常务副区长支现伟28日下午在北京疫情防控工作发布会表示，全区已完成采样1百20万7657人，已出结果90万1206人，检测结果均为阴性。

截至目前，追踪排查到已确诊病例和无症状感染者的密接者891人、次密接者618人，均已落实管控措施。顺义各镇街道迅速实施一级防控措施，社区（村）卡口严格查证、验码、测温、登记“四件套”，严防社区传播风险。

受到北京接连出现散发病例影响，北京严格控制聚集性活动，元旦和春节“两节”期间，原则上不举办各类庙会、大型群众文化活动、大型演出、游园会、联欢会等节日文化活动。目前，中央电视塔已决定取消跨年灯光秀，北京戒台寺取消跨年敲钟祈福活动，其它公园景区及室内公共场所限流75%开放。

大学方面也加强防控力度。北京清华大学28日最新发布加强校门管控的通知，当日起学生出校需经审批，出校学生入校时在校门查验证件。未经批准出校的学生需提供7日内核酸检测阴性证明方可入校。而校外人员非必要不入校，严格审批校外人员入校。