特朗普签署拨款法案包含「台湾保证法」台湾总统府表感谢

北京担心特朗普政府换届前对台湾会有更进一步的举动

美国总统特朗普于美东时间27日正式签署「2021会计年度联邦政府拨款法」，其中包含「2020年台湾保证法」的本文，并匡列300万美元授权额度给「全球合作暨训练架构」(GCTF)，台湾总统府发言人张惇涵说，总统府代表政府及人民表达诚挚感谢。

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张惇涵表示，感谢特朗普总统任内推动11次军售案，在在显示美国政府以具体行动落实「台湾关系法」及「六项保证」的安全承诺，强化台湾的战略与防卫需求。同时，在特朗普任内，透过「台湾旅行法」的落实，不仅让台美间的政府部门有更多高层次的互访交流，也大幅深化台美双方的合作伙伴关系。

这位发言人说，在这次的拨款法中，除了再次重申协助台湾加强自我防卫能力、支持台湾有意义参与国际组织外，也建议美国国务卿检视对台交往准则，并针对检讨结果及「台湾旅行法」执行情形向国会提交报告；并且，也首度授权拨款300万美元，支应GCTF相关活动。这些作为不仅有助于台美合作更加拓展，也有助未来台美日三方透过GCTF平台，与理念相近国家持续开拓合作范畴。

特朗普签署的这项拨款法案，除了包括9000亿美元的2019冠状病毒疾病经济纾困方案外，也包括「台湾保证法」（Taiwan Assurance Act of 2020）与「西藏政策及支持法」（Tibetan Policy and Support Act ）。

台湾保证法目的在台湾关系法基础上进一步深化台美关系。美国国会意见指出，美国政府支持台湾持续发展不对称战力、促进台湾增加国防支出以提供国防战略的足够资源、常态化对台军售以协助台湾强化自我防卫能力。

在国际参与部分，美国国会意见指出，美国政策为支持台湾有意义参与联合国、世界卫生大会（WHA）、国际民航组织（ICAO）、国际刑警组织（INTERPOL）及其他适当的国际组织，并支持台湾以会员身分参与联合国粮农组织（FAO）、联合国教科文组织（UNESCO）及其他非以国家为必要参与条件的国际组织。

美国国会也建议检视国务院对台交往准则，要求在法案生效后180天内，国务卿向参众两院外交委员会提交报告，包括对国务院指导对台关系文件的检讨结果，与对台交往准则更新版本、台湾旅行法执行情况等。

西藏政策及支持法规定，如果中国干预达赖喇嘛继任者的辨识或转世程序，将被视为违反藏人宗教自由，美方能对相关涉入中国官员采取经济、签证制裁措施。法案也规定，在美国能够于西藏首府拉萨设立领事机构之前，中国不得在美国设立新的领事机构。