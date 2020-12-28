王健林手下朱战备因贪腐遭上海警方带走 已被万达除名

综合消息显示，跟随大连万达集团创始人兼董事长王健林多年的万达商管集团副总裁朱战备近日因涉嫌贪腐遭到上海警方带走，目前正在接受调查。

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澎湃新闻报导指，朱战备目前已被大连万达集团从公司除名，名字在内部系统上已被剔除。而朱战备被带走的原因是因为插手涉足公司的IT设备采购的招投标，从中谋取不正当利益。值得一提的是，万达唯一被王健林直管的部门就是审计部。据悉，上周万达集团高管在内部通报了此事，再次强调万达对贪污腐败的零容忍。

根据公开信息，朱战备是信息化专家，是中国竞争情报学会常务理事，北大国家信息资源北京研究基地客座研究员，北京大学管理学博士。加入万达前，他曾在中欧国际工商管理学院任教、担任过上海贝尔阿尔卡特副总裁及CIO。报导指，万达的审计中心成立于2001年，成员由财务、工程、预算、土水电各专业人才组成，重要的是，这是王健林唯一直管的部门。

朱战备跟随王健林多年，2010年加入万达，任职万达信息工程部总经理，负责整个集团的信息化工作。朱战备在信息化领域具有近20年的从业经验，拥有中科大硕士、北京大学博士、上海交通大学博士后学历。

报导指，十年前，朱战备加入万达，任万达信息工程部总经理，为万达进入信息系统时代奠定基础。2013年，朱战备临危受命，临时接管过万达电商。2018年，万达网科凉凉，飞凡退化成丙晟科技后，朱战备从曲德君处接过丙晟科技。据了解，朱战备已被万达集团除名，丙晟科技总裁一职尚处于空窗状态。他贪腐具体详情还待官方公布。

此外，中国大陆媒体在相关报导中多有强调，“军人出身的王健林，一直信奉从严治理之道，他对占小便宜、贪污腐败、舞弊的容忍度为零，在房地产界无人不知，其反腐的铁腕手段更是声名在外。万达对腐败行为也始终保持高压态势。万达审计部门‘该处理的处理，该咔嚓的咔嚓’，在处罚方面丝毫不留情面。”

王健林曾在一次演讲中特别指出，“万达建立了一支强大的审计队伍，我个人在集团不分管具体业务，唯一管的部门就是审计部，审计部就相当于万达集团的纪委。这支团队忠诚、严谨、能力强，在集团内树立了权威，具有很强的威慑力。”万达内部称，该公司每年要审计一两百次，涉及公司上千家，业务领域全覆盖。

报导称，审计前，审计人员会拿着王健林的审计指令，然后把这张纸往总经理的桌子上一放，上面写着“审计指令”四个大字，哪个公司委派什么人到你公司进行例行审计，请接待配合，落款：王健林。