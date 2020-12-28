苏宁张近东：企业小了是个人的，大了就是社会的国家的

中国零售和房地产巨头苏宁12月26日举办“30周年公益庆生仪式”，苏宁集团董事长张近东总结回顾了企业三十年创业、创新发展历程，并发布苏宁新十年发展战略，其中“聚焦”和“服务”成为关键词。其中，张近东提到：“企业小了是个人的，大了就是国家的。苏宁每一步发展都要服务于社会需要和国家政策。”

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在演讲中，张近东说：“作为民营企业的代表，大企业要有大企业的担当，苏宁要始终做国家政策号召的响应者、践行者，所有的发展都要服务社会需要、服务国家政策。”他还表示：“企业小了是个人的，大了就是社会的，国家的。所以，苏宁每一步的发展，都是基于服务国家政策来展开。如今，在新的时代背景下，要进一步强化，做社会化企业的定位，所有的发展都要服务于社会需要，服务于国家政策。”

“在新的时代背景下，企业发展导向更加清晰,就是要聚焦、高质量、脚踏实地。”张近东指出，下个十年，苏宁将聚焦零售主业,在业务层面做精做深、做专做强、做好做优。张近东称:聚焦零售就是要聚焦商品与用户，“必须要学会做减法，只要不在零售赛道、脱离商品和用户，都要大胆调整，该砍的砍，该转的转。”

在内部管理上，张近东进一步解读了企业与员工的关系，“企业就是大家创业兴业的平台，我们每个人都在为自己创业。”他称，苏宁将进一步推动组织管理、奖励激励机制的变革，持续推进合伙人和股权激励的模式，激发员工内驱动力，强化事业经理人发展导向，让更多的年轻人成长、凸显、担当，共创共赢。

“新时代已经开启，新征程刚刚开始。让我们不负时代，不负自己，为国家高质量发展、为行业繁荣振兴、为用户美好生活、为苏宁人事业价值和家庭幸福，不懈奋斗。”张近东说。