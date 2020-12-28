被抓五百多天渺无音讯 中国大陆公益组织“长沙富能”三位员工受关注

中国大陆非政府公益组织“长沙富能”三位员工，程渊、刘大志和吴葛剑雄，在2019年7月22日被长沙市国家安全局以涉嫌“颠覆国家政权”逮捕，至今已经500多天，一直被禁止通讯和家人探视，也从未获得律师会见。

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2020年12月23日，被关押的3人之一吴葛健雄的母亲病危，其父亲向长沙市中级法院和湖南省国安厅看守所等地发出申请书，要求让独子吴葛健雄见母亲最后一面，但未得到任何回复。

“长沙富能”公益机构在2016年3月创立，工作范围主要涉及监督政府透明度，包括政府信息公开、规范性审查政府各种文档。此外，关注残疾人士的权利包括教育和平等就业权利等。

由于当局一直不允许家属探视、律师会见，家属和友人都非常担心被单独秘密关押的三位公益人的身体状况和精神状态。

被押3人中程渊的妻子施明磊表示：“三位公益人做的这些工作，不管是我们家属，还是公众看来，都是推动社会进步，推动法治进步的事情，对于政府来说，他们是不可或缺的民间力量。但是我们不明白，为什么他们会面临今天这样的境地，我觉得这是我们需要思考的问题。”

关于三位公益人的律师辩护权问题，施明磊透露，“有6个官派律师，我们都不知道他们是谁，通过官方渠道，我们根本得不到任何官方律师的信息，这就很荒唐。吴葛健雄的辩护律师是他的爸爸吴有水，是一位知名维权律师，他为自己儿子辩护的资格都被剥夺了。每一步他们都在违法，没有一步是按照法律去办这个案子，那怎么样让我们心服口服呢？”

施明磊表示，家属和律师仍然不知道什么时候开庭，什么时候宣判。“我们会继续呼吁，要求合法的律师辩护权和通信权。我们会持续控告，我们在整个湖南省的每一级都进行了控告。我们不会放弃，让他们就这样被秘密的起诉，秘密的开庭，秘密的审判，甚至秘密的搞去监狱。”