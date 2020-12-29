中国公民记者张展遭判刑 蓬佩奥呼吁无条件放人

中国公民记者张展因独立报道武汉疫情遭判刑4年，美国国务卿蓬佩奥12月29日批评，外界再次认知到中共不择手段噤声异议人士，美方强烈谴责北京作为，并要求立即无条件释放张展。

广告 继续浏览后续

张展因新冠病毒初期报导疫情，被控“寻衅滋事”，28日上午遭中国法院判处4年有期徒刑，引发国际关注。美国众议院外交委员会当天推文痛批，北京持续噤声张展等吹哨人的作为实为可耻。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）29日则发声明，代表美方强烈谴责中共针对张展案进行“虚假诉讼”，并将她处以刑期。

蓬佩奥表示，中共再次显露出其会不择手段噤声质疑党立场人士的本性，即便是关乎重要公卫资讯。他强调：“撒谎是威权政体的特性，而非设计瑕疵。”

蓬佩奥指出，中共打从一开始就限制并操控疫情资讯，并残酷地将医师李文亮、中国律师陈秋实及武汉市民方斌等勇敢说真话人士噤声。他说，就是因为中共严重渎职，世界才必须仰赖来自张展等公民记者之未受当局审查报导，以在北京对媒体严加管控之际了解武汉真实情况。

蓬佩奥抨击，北京对张展案草草进行诉讼，外国人士也被挡在法庭外不得其门而入，“这显示中共有多怕说真话的中国人”。

他说，中国政府畏惧资讯透明，持续压迫人民基本自由，种种行为是虚弱而非力量的展现，也对所有人们构成威胁。他强调，美国永远会支持中国人民自由、和平表达意见的权利。