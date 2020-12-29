中国反垄断大刀 砍向外卖龙头

联合网29日报道，继阿里巴巴后，大陆反垄断大刀再砍向外卖平台「美团」，北京知识产权法院29日证实已立案审理。截至目前，大陆网路科技四大咖「ATMX」（阿里、腾讯、美团、小米）被反垄断监管折戟一半，港股上市的美团原本传出将回到A股第二上市，目前可能步入蚂蚁后尘，延后原定计划。

广告 继续浏览后续

美团是大陆最大的外卖平台，据统计，美团在大陆外卖行业的市占已上升至68.2%。而饿了麽及其他平台共计31.8%。

美团最新发布的2020年第3季财报显示，整体营收年增28.8%至人民币354亿元，餐饮外卖交易额达人民币1,522亿元，到店、酒旅业务收入达人民币65亿元 。外卖一哥美团的年度活跃商户数已增长至650万，年度交易用户数达4.8亿。

中国经济周刊报导，美团被爆用户使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付为第一优先选择，微信支付、ApplePay也在支付选择列表上，但没见到支付宝。

大陆外卖平台以美团跟饿了麽两强相争，饿了么背靠阿里，美团则有腾讯入股投资撑腰。腾讯对美团的直接持股超过17%，是第一大股东。阿里巴巴也曾经是美团的股东，但2016年已分手，目前美团前十大股东中，已无任何阿里公司的身影。

这次美团踩雷，主要是被举报利用其市场支配地位，取消阿里旗下的支付宝通路，消费者无法在平台App中透过支付宝进行支付。

针对互联网平台巨头「二选一」涉嫌垄断，大陆官方开始祭出强监管开铡。《中国经济周刊》报导，美团遭遇反垄断诉讼，北京知识产权法院民事案件受理通知书显示，美团被举报滥用市场支配地位纠纷案，北京知识产权法院决定立案审理。