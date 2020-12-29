中国首位夺国际大奖钢琴家傅聪不敌冠状病毒逝世享年86

波兰萧邦学会官网报道，国际著名钢琴家傅聪周一在英国逝世，享年86岁。维基百科的“傅聪”条目也更新了他的“卒年”为2020年12月28日，内文提到他因感染武汉肺炎在英国逝世。

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澎湃新闻网周日援引傅聪的学生、英国皇家音乐学院中国籍教授孔嘉宁在其微信朋友圈留言，说傅聪已入院两周，一周前肺部情况有点复杂，还未需要用上呼吸机。上海柏斯琴行也引述上海音乐学院教授、钢琴家李民铎的消息指，傅聪于伦敦住院，医生一直给氧，又指傅的太太曾入院，但情况好转后已出院。

傅聪1934年生于上海，父亲是著名翻译文学家傅雷，在文化大革命中遭迫害致死。傅聪自幼音乐天分过人，21岁就赢得“国际萧邦钢琴大赛马厝卡奖”，成为首位在国际钢琴比赛中获奖的中国音乐家，也是华人音乐家能跻身世界乐坛且大放光芒的第一人，被视为现代萧邦的化身。

傅聪1983年获得香港大学颁发名誉文学博士，据当时港大的介绍指出，傅聪童年时随意大利钢琴家兼指挥家Mario Paci学习弹钢琴技巧。1953年参加布加勒斯特钢琴比赛，获得季军，声誉雀起，迈向国际钢琴家地位。1955年在华沙萧邦作品国际大赛中，以演奏玛祖卡舞曲夺得季军及特别奖。后获得华沙音乐学院奖学金，随Zbigniew Drzewiecki学习，成绩优异，获得该学院的一等奖。1957年之前，他在东欧各国已先后演奏五百余次。

自1958年起。傅聪在英国、远东、美洲各地不断举行演奏会，成为国际著名钢琴家。七十年代末期，任上海音乐院及其他在北京的音乐学府顾问，经常访问中国。由于他多次访问远东，香港常有机会为傅聪举行演奏会，其中多次是与香港靑年管弦乐团合作演出。

诺贝尔文学奖得主德裔作家赫尔曼·赫赛（Hermann Hesse）曾经赞许傅聪乃全世界真正懂得演绎萧邦的钢琴家。

傅聪曾经与国际著名小提琴耶胡迪·梅纽因（Yehudi Menuhin）的女儿结婚，生有一子。两人离异之后，傅聪与来自中国的女音乐家再婚。