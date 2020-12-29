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中国首位夺国际大奖钢琴家傅聪不敌冠状病毒逝世享年86

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中国第一位闯出国际名堂的钢琴家傅聪因为不敌冠状病毒肺炎而病逝伦敦，享年86岁
中国第一位闯出国际名堂的钢琴家傅聪因为不敌冠状病毒肺炎而病逝伦敦，享年86岁 © 香港大学名誉文学博士介绍网页，甄树基提供
作者： 香港特约记者 甄树基
6 分钟

波兰萧邦学会官网报道，国际著名钢琴家傅聪周一在英国逝世，享年86岁。维基百科的“傅聪”条目也更新了他的“卒年”为2020年12月28日，内文提到他因感染武汉肺炎在英国逝世。

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澎湃新闻网周日援引傅聪的学生、英国皇家音乐学院中国籍教授孔嘉宁在其微信朋友圈留言，说傅聪已入院两周，一周前肺部情况有点复杂，还未需要用上呼吸机。上海柏斯琴行也引述上海音乐学院教授、钢琴家李民铎的消息指，傅聪于伦敦住院，医生一直给氧，又指傅的太太曾入院，但情况好转后已出院。

傅聪1934年生于上海，父亲是著名翻译文学家傅雷，在文化大革命中遭迫害致死。傅聪自幼音乐天分过人，21岁就赢得“国际萧邦钢琴大赛马厝卡奖”，成为首位在国际钢琴比赛中获奖的中国音乐家，也是华人音乐家能跻身世界乐坛且大放光芒的第一人，被视为现代萧邦的化身。

傅聪1983年获得香港大学颁发名誉文学博士，据当时港大的介绍指出，傅聪童年时随意大利钢琴家兼指挥家Mario Paci学习弹钢琴技巧。1953年参加布加勒斯特钢琴比赛，获得季军，声誉雀起，迈向国际钢琴家地位。1955年在华沙萧邦作品国际大赛中，以演奏玛祖卡舞曲夺得季军及特别奖。后获得华沙音乐学院奖学金，随Zbigniew Drzewiecki学习，成绩优异，获得该学院的一等奖。1957年之前，他在东欧各国已先后演奏五百余次。

自1958年起。傅聪在英国、远东、美洲各地不断举行演奏会，成为国际著名钢琴家。七十年代末期，任上海音乐院及其他在北京的音乐学府顾问，经常访问中国。由于他多次访问远东，香港常有机会为傅聪举行演奏会，其中多次是与香港靑年管弦乐团合作演出。

诺贝尔文学奖得主德裔作家赫尔曼·赫赛（Hermann Hesse）曾经赞许傅聪乃全世界真正懂得演绎萧邦的钢琴家。

傅聪曾经与国际著名小提琴耶胡迪·梅纽因（Yehudi Menuhin）的女儿结婚，生有一子。两人离异之后，傅聪与来自中国的女音乐家再婚。

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