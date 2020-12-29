中国2021年铁路春运车票将于12月30日开卖。图为上海火车站售票大厅

中国铁路集团宣布，2021年春运12306网站（手机客户端）订票预售期为30天，电话订票预订期为4-30天），即2020年12月30日发售2021年1月28日春运首日的车票；而且，高铁、城际、普铁全面实施电子客票。

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中国国家铁路集团有限公司29日宣布，2021年铁路春运车票将于30日开售。春运将于明年1月28日开始，3月8日结束，共40天；预计全国铁路发送旅客4.07亿人次，较今年的4.4亿人下降约7.5％，料每天将有1,018万人乘搭。

负责官员介绍，今年有多个铁路项目落成，包括盐通高铁、京雄城际、沪苏通等，料明年铁路图定列车量将达5,000对，较去年同期增长4.5%。另外，高铁网络覆盖面增加，也使京津冀、长三角、陝甘宁、晋东南、海峡西岸地区的运输能力提升。

针对旅客流量、购票情况等数据，中国运输部门已做调整，包括延长铁路网站售票服务时间，由每日的早上6时至晚上11时30分，提早至上午5时开售。同时，当局已在旅客集中地加开班次，包括在农历新年前，于北京地区加开99对旅客列车；在广州地区加开202对旅客列车等。