无国界记者组织指出：2020年新闻媒体遭到严重侵害

无国界记者组织今天发布年度报告指出：2020年，新闻媒体遭遇严重侵害。从2016年开始的、新闻工作者在没有战争的国家遇害的趋势仍在继续。今年全球有50名新闻工作者遭到杀害。

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根据无国界记者组织发布的年度报告，2020年，全球有50名新闻工作者遇害，其中大多数是在和平国家。另有近400名新闻工作者受到监禁，再次见证了信息传播权严重受到侵害的现实。

尽管新冠病毒大流行导致报道数量有所减少，但是2020年1月1日至12月15日，仍然发生了50名新闻工作者因工作而被杀害的案例，与2019年53名新闻工作者丧生的数字相比，基本持平。最近十年间，全球共有937名新闻工作者遭到杀害。

无国界记者组织年度报告注意到：越拉越多的新闻工作者在没有战争的国家遭到杀害。2016年，58%的新闻工作者在战斗行动区死亡，之后，此一比例逐年下降。2020年，在叙利亚和也门这类“饱受战争折磨”的国家、以及在像阿富汗或伊拉克这种发生“中低强度”冲突的国家内丧生的新闻工作者比例为32%。而在和平国度被杀害的新闻工作者所占比例则高达68%。

对新闻工作者而言，墨西哥是最危险的国家，今年有8名新闻工作者在墨西哥被杀害；其次是印度、巴基斯坦、菲律宾和洪都拉斯，分别有3到4名新闻工作者在这些国家遇害。无国界记者组织强调：在2020年所有被杀害的新闻工作者中，有84%的人遭遇有针对性的故意杀害，其中有些记者在“特别野蛮的条件下遇害”。

在今年遇害的新闻工作者中，有近20名正在展开各种调查的记者：其中十人正在对当地腐败和挪用公款案件展开调查、对黑手党或有组织犯罪相关案件调查的记者有4人，另有3名记者正在围绕与环境问题有关的工作展开调查。无国界记者组织还注意到：7名记者在伊拉克、尼日利亚和哥伦比亚的抗议活动中殉职。这是此前没有发生过的事情。