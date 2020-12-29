港交所行政总裁李小加因与主席查史美伦不和而挂冠

香港交易所行政总裁李小加即将离职之际，彭博新闻爆料称，近年来为港交所争取多家中资到港上市的李小加在合约尚有1年而提早挂冠，其实是因为他与主席查史美伦之间的关系紧张所致。

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李小加任职港交所行政总裁余下只有两天，彭博引述消息人士爆料指出，李提早离职是因他与主席查史美伦关系紧张，而他随心所欲的作风，亦未能及早就重要的事项知会董事会。

港交所至今仍未觅得适合人选出任正式行政总裁，查史美伦与北京及行政长官林郑月娥关系良好，希望新接任人可以有很强的国际背景之余，亦可以与中国有良好关系，可令交易所角色符合北京的利益，避免与内地交易所竞争。

李小加早前接受彭博访问时表示，行政总裁一职对于中港之间的冲突作出“指导”，同时亦需要冒险，亦需要在本港阈际金融中心地位受质疑时保持全球投资者的信心。事实上，李小加于去年曾说，本港社会运动已暴露了一国两制的缺陷，而最终他须为有关言论道歉。

李小加任内其中一项最具争议性的改革，就是通过上市公司同股不同权的待遇。在这个新措施下，港交所吸引了包括小米和阿里巴巴等“红股”公司到港上市。

正式继任人方面，苹果日报报导，港交所目前正考虑包括联席总裁及首席营运总监戴志坚、港交所市场主管姚嘉仁、滙丰亚太区环球银行联席主管刘哲宁、摩通前董事总经理翟普等。