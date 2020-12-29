美通过法案中共官员擅自挑选转世达赖将被制裁

特朗普周日签署一项新的拨款法案，当中涉及台湾和西藏部分，后者更明确指出，任何中共官员如未得达赖喇嘛或藏人宗教团体的同意而擅自挑选下任转世活佛取代现任达赖喇嘛，将受到美国的制裁。

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特朗普周日签署了一项规模庞大的拨款法案，从而消弭美国政府在星期二停摆的危机。这项拨款法案的内容并同时涉及台湾和西藏部分，分别名为台湾保证法案以及西藏政策及支持法案。特朗普将在下个月离任，而中美两国可说是面临全面性的对抗。

上述有关台湾和西藏的法案，两者都获得国会一面倒的支持，目的是要深化美台之间的关系，以及对付中国将擅自挑选转世灵童继任达赖喇嘛的威胁。

中国外交部发言人赵立坚说，北京“坚决反对”上述两项法案，称台湾和西藏是中国的内政问题，“美国不应实施针对中国的法案”，又说伤害中国利益将对双方关系造成严重影响。

在台湾，总统府发言人张惇涵说，台方衷心感谢美国政府和国会跨党派朋友协助台湾整固国防和参与国际组织。

南华早报引述中国社会科学院美国所研究员，政治研究室副主任刘卫东表示，特朗普总统在离任前持续对中国表示强硬并不令人意外，“特朗普只想为接任的拜登政府制造麻烦，但一切都有视拜登是否会实施法案的内容”。

报道又引述复旦大学教授、国际问题研究院前常务副院长沈丁立表示，拜登将否实施法案的内容，“将视乎两国的关系”。