12港人案官派律师通知家属被告们“很乖都承认控罪”

深圳盐田区人民法院29日结束对10名港人擅闯水域一案的审讯，声称将择日宣判。未能列席旁听的家属部分人士表示29日晚上接到官派律师的电话告知审讯过程，律师指被告们都“很乖，认罪”。

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12名港人去年8月涉嫌坐船逃往台湾时，误闯大陆水域而被广东海警截获，之后一直扣留在盐田派出所，家属亦一直未能前往探访，也不获准许自雇律师。由于其中两人未成年而被安排另行处理，余下10人则在29日上庭应讯，他们被控偷越边境罪名，而其中两人更被加控非法组织这次的行程。

其中一名被告邓棨然的弟弟告诉NOW电视新闻：“到了（29日）晚上官派律师再打电话给每个家属，大家所收的讯息都是一样，都是说过程很乖、认罪，但如果我们再问下次何时开庭，（官派律师）都说不知道，要待法院再通知。”

控罪指邓棨然和乔映瑜根据他人安排策划组织多人，由香港偷渡至台湾。而另根据深圳特区报报道，10人在庭上认罪，希望法庭从轻处罚。

在派出所关押了128日终被正式起诉偷越边境及组织偷越境罪的10名港人，29日下午在深圳盐田法院受审，法院职员上周曾指案件不会公开审理，早上则改口称会依法公开，但指旁听席已满。

家属早前发公开信，希望各国政府派领事旁听，开庭之前，美国、英国、加拿大、葡萄牙及荷兰至少六个国家领事馆代表到达法院，但直至案件开审他们都不获准进入，最后等了近两小时后上车离开。

对于英国指责这次审讯是“秘密审讯”，中国反驳英方有关言论罔顾事实、混淆是非，对此中方表示强烈不满和坚决反对。

英国外相蓝韬文在审讯后发声明指，英方深切关注12名港人中部分成员在深圳通报案件开审后3日就被“秘密审讯”，英国和多国外交人员试图听审但遭拒绝。蓝韬文又指，12名港人没机会跟他们委托的律师接触，令人严重质疑中国的法律咨询途径，蓝韬文期望中国恪守法治，审讯要公平及透明，符合国际人权法基本要求。

中国驻英国大使馆以答记者问题的方式，回应蓝韬文声明，指深圳市盐田区人民法院公开审理该宗案件，强调相关港人涉嫌偷越或组织他人偷越边境，是被依法起诉。部分港籍同深圳市人大代表、政协委员、新闻记者以及被告人亲属旁听了审理。

对英方有关言论罔顾事实、混淆是非，中方表示强烈不满和坚决反对，中国司法机关依法办案，不容歪曲、诋譭和干涉，敦促英方立即停止干涉香港事务，停止干涉中国内政，停止干涉中国司法主权。

美国驻华大使馆较早发声明，指12港人所谓的“犯罪行为”是逃离暴政，要求中方立刻释放他们，又指中国的共产主义将会不择手段阻止人民到其他地方寻求自由。

在北京，外交部批评美方罔顾事实、混淆是非，又敦促美国立即停止借香港问题干涉中国内政。