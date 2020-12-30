中国国药集团宣布其新冠疫苗有效率达79%

中国疫苗研发公司国药集团(Sinopharm)表示，其一款新冠疫苗的Ⅲ期临床试验期中分析数据结果显示有效率为79%，使该集团向在中国和海外大规模提供该疫苗又迈进了一步。辉瑞疫苗保护效率在95%;美国生物技术公司莫德纳（Moderna）的保护效率为94.1%。英国阿斯特捷利康制药公司（AstraZeneca plc.）保护效率在70%；但它又声称如果打两次后保护效率在100%.

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法新社特别提出；中国国家主席习近平曾提出过的：“努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品”。

中国“国药集团”旗下研发这款疫苗的子公司——中国生物(China National Biotec Group)在北京的分公司周三在其网站上公布了上述结果。该公司补充称，数据结果达到了中国监管机构要求的最低标准，并已提交上市申请。

这款疫苗（国药集团正在研发的两款新冠疫苗之一）本月在巴林和阿拉伯联合酋长国获得批准。此前这两个海湾国家分别表示，这款疫苗的有效率达到86%。阿联酋政府已开始向境内的100万本国居民和800万外国居民提供这款疫苗。

国药集团、巴林和阿联酋的监管机构均未公布分析数据的细节，因此外界并不清楚是什么原因导致它们报告的有效率之间出现差值。国药集团未回应记者对这一差异的置评请求。

中国疫苗的数据审查和监管审批缺乏透明度，使得国际专家质疑中国疫苗是否达到最佳的全球标准。

周一，中国外交部为中国疫苗受到的质疑进行了辩护，并重申，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为“全球公共产品”向世界供应。

国药集团的两款疫苗都使用化学灭活的SARS-CoV-2病毒以激发免疫反应，它们将是在中国和发展中国家进行分发的主要疫苗。

作为中国紧急使用计划的一部分，中国境内已有逾100万人接种了这种疫苗。中国官员表示，这项计划将在今年冬天扩大到所有高风险人群，包括出国的工作人员、医疗专业人士和老年人，以防止病毒再度传播。

许多发展中国家难以获得莫德纳(Moderna)、BioNTech/辉瑞(Pfizer)、以及牛津/阿斯利康(Oxford/AstraZeneca)等西方企业的疫苗，这些国家可能将会依赖中国制药企业的疫苗。

如果国药集团这款疫苗在Ⅲ期临床试验的最终分析中仍得出这样的有效率，那将低于莫德纳疫苗和BioNTech/辉瑞的疫苗，这两种疫苗的有效率均超过90%。

国药集团是中国最大的疫苗生产商之一，该公司预计到明年年底，其两种新冠病毒灭活疫苗的产量将达到10亿剂。

中国另外两家制药企业——科兴(Sinovac)和康希诺生物(CanSino Biologics)——也在研发新冠疫苗。