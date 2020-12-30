华尔街日报：马克龙当面告诉习近平“你是我们对手”

华尔街日报29日一篇报道指出，香港2019年的反修例民主运动，促使欧盟各国对中国的立场趋向罕有的一致，并且与美国的对华政策亦渐趋吻合。报道引述多个外交界人士披露，在这个过程中，一直主张亲中的德国总理默克尔也越趋孤立，而对中国立场表态最明确的，就是法国总统马克龙。报道引述知情人士说，当中国主席习近平询问欧盟是否把中国视为制度上的对手时，默克尔含糊其辞顾左右而言他，时任欧盟主席容克则打了一个哈哈避而不答，只有马克龙直接回答说：“是的，你是我们的对手。”

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报道指出，去年初夏在英国的敦促下，欧盟多个国家对香港的抗争运动表达关注。英国向欧盟各国发表一项包括12点的对华政策，指习近平对这个英国前殖民地的行动，有违1984年中英联合声明，从而损害了香港的自由。

到了去年7月底，欧盟通过一项制裁方案，包括终止与香港的逃犯条例。英国则禁止电讯公司购买或使用华为制造的软件或硬件，推翻早前对华为较为宽松的决定。

报道指出，要欧盟一致对中国作出强硬的立场，并非容易之事。华尔街日报以去年3月习近平在巴黎与马克龙、默克尔和容克的一次会议作为例子。在会议之前，欧盟一致通过了一项对华政策，内容指出中国是欧盟的“制度性对手”。在会议中，中国外交人员询问这是否意味中国将成为欧盟的敌人。

报道引述一名参与会议的人士说，默克尔没有直接回答习近平的问题，只是含糊砌词称德国接受中国的崛起，容克则讲了一个笑话打圆场，声称他的祖国卢森堡永远不会跟中国宣战，因为国家太小，没有地方安置战俘。报道指出，只有马克龙回答最直接：是的，你们是我们的对手（rival）。

马克龙回答后的数个星期，法国派出一艘军舰到台湾海峡巡逻。此举触发中国不满，声称法国船只非法进入中国水域。

报道指，尽管欧盟和中国最近即将达成一项全面性的贸易协议，但欧洲多个国家已经对中国的科技进口或投资筑起防御之墙，提高戒心。

报道指，英国和法国已经削弱了华为在欧洲竞争的能力，德国的立场虽然维持谨慎，但国内有关过于依赖中国的议题，已逐步加剧。2020年夏天（中国在港实施国安法）北京削弱香港的自由之后，欧盟国家一致通过制裁协议。在过去，华尔街日报指出，如此一致的行动几乎是不可想像的。

默克尔一直希望去年她策划的莱比锡欧中峰会，或可扭转局面，但不幸因疫情的打击，峰会降格为一次越洋视像会议，就算如此，报道引述知情人士披露，视像会议进行一个小时不到，欧盟的代表Charles Michel却与中国主席习近平就人权问题而发生争辩，之后本来是会议重头戏的贸易，也因此不甚了了而结束。

报道引述知情人士指出，Michel 在会议上提出中国的人权问题，习近平显然是有备而来，很快即抛出一连串的统计数字反击，包括德国的反犹太事件上升了10%；习又指出有海上难民未能入境欧洲而命丧大海，又指出美国警察涉嫌滥杀黑人导致的人权运动，已从美洲扩散到欧洲。

报道引述一名与会者表示，习近平说：“我们不需要听取任何教训，没有人是完美的。”

Michel 则辩称欧盟至少有相关政策解决人权问题，“我们离开完美还很远，但我们至少愿意面对这些问题”。默克尔精心策划的会议，就在这个气氛下结束。

华尔街日报报道，数个星期之后，欧盟的高层外交官员致电美国国务卿蓬贝奥，双方达成了一个共同的目标：美国和欧洲应该采取一致的对华政策。

报道引述一名外交官员说，双方的合作将在拜登上任之后加速步伐进行。