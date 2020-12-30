台湾各县市反对进口美莱猪莱牛反瘦肉精联盟将办跨年晚会

从数量上看，2018年中国从加拿大进口了28万吨猪肉，为加拿大猪肉第二大出口目的地

台湾总统蔡英文全力推动开放含莱克多巴胺的美国猪肉牛肉进口措施，即将于元月一日正式实施，许多县市政府受到民意压力，立法禁止贩卖。嘉义市议会昨天甚至通过临时动议，如果「零检出」的自治条例被中央驳回，市府将向大法官会议声请解释宪法，成为全台第一个准备为这个食安问题声请释宪的县市。

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嘉义市长黄敏惠表示，民意已沸腾，市府要为国人健康、食安把关，九月时嘉义市食安自治条例增订罚则送到卫福部，到现在还没有核定，希望中央赶快核定，不要行政怠惰；自治条例如果被中央驳回，一定会声请释宪。

律师梁树纶表示，宪法及地方制度法都明订，「卫生管理」是县市自治事项，中央法规是最低标准，地方在不违反宪法的法律保留原则，及中央与地方权限划分原则的情况下，可以基于增进公共利益的考虑，订立更符合地方民众需求的自治条例。

新北市长侯友宜批评中央，到现在肉品是否含有莱克多巴胺仍没有清楚标示，地方绝对不等中央标示，1月1日就会依原本食安自治条例，要求九大业者一定要标示是否含有莱克多巴胺，没有在规定内的小店、商家、路边摊可自行上网，针对食材登录标示。

台湾之所以因为莱猪，出现中央与地方大战的局面，主因是蔡英文希望藉开放美国莱猪莱牛进口，向美国示好，以换取美国支持，让台湾加入「跨太平洋伙伴全面进步协议」(CPTPP)，以免以外贸为导向的台湾经济遭到国际边缘化。但台湾民间普遍对于在饲料中添加瘦肉精「莱克多巴胺」养大的美国猪肉、牛肉有高度疑虑，因此各县市强力抗争，纷纷在地方的食安自治条例中新增规定，要求肉品中不得检验出莱克多巴胺。