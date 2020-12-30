土耳其外长口头承诺不会把维吾尔人遣返回中国

中国日前批准和土耳其签署的引渡条约，逃亡土耳其的维吾尔人心生恐惧。土耳其外交部长恰武什奥卢(Mevlut Cavusoglu)12月30日在一次记者招待会上表示：土耳其保证不会把维吾尔人遣返回中国

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恰武什奥卢(Mevlut Cavusoglu)还表示，中国核准引渡条约就说土耳其将把维吾尔人遣返回中国的说法是不符合逻辑的。但他补充说，这仅适用于有罪的人。土耳其和中国于2017年签署引渡条约。新华社26日报导，中国全国人民代表大会常务委员会批准“中华人民共和国和土耳其共和国引渡条约”。这意味北京完成条约生效前的最后法定程序。

在安卡拉方面，土耳其总统埃尔多安去年4月提请国会大国民议会（TBMM）就此进行表决，但是大国民议会至今没有批准。

同属突厥民族的土耳其被视为维吾尔人逃避中国迫害的避风港。据估计，至少有5万名维吾尔人住在土耳其，其中许多为躲避迫害而逃离中国新疆维吾尔自治区。

世界维吾尔代表大会总部在德国慕尼黑迪里夏提12月27日在电话中告诉中央社记者：“中国可以利用此一条约罗织所谓的犯罪指控，引渡那些不满中国政府、要求摆脱统治而寻求自由的维吾尔人。”

他强调：“我们呼吁土耳其政府採取强硬措施，发出正义的声援，要求中国关闭集中营，停止种族灭绝的极端政策。”

联合国专家指出，新疆维吾尔自治区至少有100万名维吾尔人及他族穆斯林被拘禁于“再教育营”。中国称再教育营是职业训练中心，有助根除极端主义并培训新技能。部分西方媒体称再教育营为集中营。

维吾尔人在新疆自治区蒙受迫害，这在土耳其社会是敏感议题，安卡拉如何因应上述条约批准议题因而受到瞩目。土耳其的维吾尔社群担心，批准条约恐怕“只是时间迟早的事”。

迪里夏提指出，引渡条约给逃离中国而生活在土耳其的维吾尔人带来恐慌和不安，他们有失去安全感”的危机。

他说：“我们呼吁土耳其政府采取有效措施，认清中国的真实目的，防止此一条约成为中国迫害维吾尔人的特殊手段。”