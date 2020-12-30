年终民调林郑评分不够30有四成多港人给予0分

根据香港民意研究计划在年终进行的一次民调显示，大部分港人认为无论是政府最高的领导人或政府的管治能力，都是令人极为失望，认为明年走出困境找到曙光的可能，也属于负面居多。

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香港民研究计划2020年最后一次民调显示，特首林郑月娥最新评分只有29.7，民望净值为负51个百分点，有44%受访者给予林郑月娥0分。至于特区政府表现，更只有17%表示满意，不满意者高达60%，净值为负43个百分点；29%市民表示信任特区政府，56%人不信任，信任净值为负27个百分点。

展望明年，民调发现约34%人表示会有改善、但有更多的39%表示会恶化，净值为负6个百分点。

民调同时显示，港人对于2020年的政治状况、民生状况、经济状况的满意净值皆为负数，依次分别为负50、负51、负59个百分点。今次的调查中，有询问市民对于全年发展状况的意见，多达72%市民表示不满意，净值为负62个百分点，比去年负75个百分点低位有所回升。

此外，是次年终调查中，有逾59%受访市民表明过去一年生活不快乐，快乐净值（快乐减不快乐）为负45个百分点，再创调查1992年开展以来新低；31%人认为来年个人发展会更好，25%认为会更差，净值为6个百分点，比去年的负7个百分点有改善。

年终调查亦有问及市民来年新年愿望。与社会相关的愿望为49%，与个人相关的则有22%，与世界和平或友爱相关的占7%。

民研副行政总裁钟剑华总结2020年政府表现，指过去一年政府于重建市民信任方面完全不成功，疫情本身是重建信任的最佳时机，因为公共恐慌往往是政府争取表现的时机，市民会暂时将政治分歧视为次要，这是政治学基本常识，然而政府不断错失机会。例如边境管制犹豫不决，限聚令执行期间出现警方涉嫌不当发告票的现象，让部分人感觉政府是想借限聚令压制示威。

钟剑华认为疫情没有为政府声望带来任何好处，即使林郑民望一度升至30分以上，但都是低点，而且今次已再度跌穿30分。他提到，由去年至今每次调查都是问不同的人，但永远都有四至六成人给林郑月娥0分，证明这状况不是偶然，而是有所根据，如果政府仍然觉得这些民调数据不可信，那是他们的自由。

钟剑华表示，40年来从曾见过香港人有如此大信心危机。他指，八十年代香港面对前途问题、后过渡期等，最终都能够反弹，而且当时人们的反应都未到今日般恐慌。他提到，自港区国安法生效、政府加强拘控反对阵营人士，身边人们的不安情绪前所未见，亦有朋友多次提醒他应尽快给BNO续期，留下逃生门。