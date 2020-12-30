张展在法庭上说：国家的恐惧来自于对人民的不信任

因报道武汉疫情而被判重刑的公民记者张展

12月28日上午，因为关注和报道武汉疫情的“公民记者”张展“寻衅滋事”案在上海市浦东法院开审，法庭宣布判处她4年刑期。这是首个与武汉疫情有关的案例判决，引发全球高度关注。联合国人权高专办，欧盟和美国等纷纷呼吁中国释放张展。张展的辩护律师12月30号透露了她在庭审过程中的一些发言记录。

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“这是审判你的法庭，不是审判我的法庭”

律师提供的信息显示，审判长问张展个人信息以便核实，张展不回答沉默面对。

法官说，既然张展不回答，请书记员记录在案。这时张展对审判长说：“你不觉得你把我推上被告席，你的良心会告诉你这是错误的吗？”

这句话让审判长一时语塞。

在合议庭告知当事人权利义务阶段，审判长宣布合议庭名单，公诉人名单之后，询问她有何意见事，张展对审判长说：“在你纠正你的错误之前，没法回答。这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。”

当审判长继续告知当事人和辩护人诉讼权利比如申请证人出庭、自我辩护、申请回避的权利时，张展打断说：“这是你的司法游戏。”

在念起诉书阶段，公诉人念完起诉书，审判长问张展：“是否属实？直接回答。”

张展说：“在汉朝的时候，诽谤政府无罪。”

随后，法庭调查阶段，公诉人讯问张展：1.何时进入武汉？2.有无通过推特、YouTube发布有关信息，有无接受境外采访？3.以上这些账号是否你本人使用？4.你的采访和评论是否客观、真实？……

张展对公诉人说：“这个国家之所以衰败，正是因为你有这些荒谬的问题。”

当辩护人任全牛律师问张展对公诉人的起诉书有何意见时，张展说 : “政府指控人民的讲话，这种指控本身是错误的。因为这意味着我每句话要被审查。国家有权力审查公民言论吗？”张展继续说：“公诉人之所以公诉，认为我说的是谣言。正是这种言论控制，才让社会不安全。我发的视频都是别人的话，我录制的，别人转发的。公检法如果要对人民审查，可以把任何人推上法庭。国家的恐惧来自于对人民的不信任。”

律师提供的材料显示，其余后续庭审阶段，张展几乎一言不发。

律师称，张展一直以为会很快可以出来，在两次在看守所与律师的会见中，当听到律师说可能会判刑三年甚至更久，检察院量刑四到五年时，张展说：“那样的话我会死掉。”

对于张展被判重刑，美国国务卿蓬佩奥29日发声明，代表美方强烈谴责中共针对张展案进行“虚假诉讼”，并将她处以刑期。美方要求中国无条件放人，

联合国人权高专办也在推文中表示，对公民记者张展被判处4年监禁深表关切。这是与新冠肺炎疫情相关的过度压制言论自由的一个例子，并继续呼吁释放她。

一直密切关注张展案的国际特赦也认为，令人深感不安的是，张展仅仅因为报道了涉及公众利益的新闻事件便面临这样的惩罚。国际特赦并呼吁“立即无条件释放张展，除非当局有充分可信且法庭可采纳的证据证明她犯有国际公认的罪行，并根据国际标准对她进行公正审判”。

今年37岁的张展曾经是律师，2020年2月，新冠肺炎病毒蔓延之际，张展赴武汉做实地疫情采访；利用社交平台发布了大量关于武汉疫情和民众生活的视频报导。5月14日，张展在武汉所住宾馆被上海警方跨省抓捕，6月18日被以同罪名正式批捕，8月18日张展案送上海浦东新区检察院审查起诉。根据11月13日公开的起诉书，上海浦东新区人民检察院以“寻衅滋事罪”。