德国经济部长：欧中投资协议是“贸易政策的里程碑”

中欧投资协议周三完成谈判，立即引起德国多方关注。

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德国经济部长阿尔特迈尔表示， 该协议是“贸易政策的里程碑”。他在一份声明中表示，这是一个伟大的成就，同时也是欧洲团结一致的体现。该协议规范了欧洲和中国企业的相互市场准入渠道，使中欧经济关系达到了新的透明度。

《法兰克福汇报》报道说，德国政府视协议的达成为默克尔总理作为欧盟理事会轮值主席取得的伟大胜利。德国政府表示，欧洲价值观在投资协议中得到了力所能及的体现。它解决不了所有关键问题，但向前迈出了一大步。对中国国家和党主席习近平来说，协议的签署是在美中持续贸易战的背景下获得的一项重要的具有象征性的胜利。

《明镜》周刊则认为，中欧新协议将加强双方的经济合作，但中国的强迫劳动只得到了半心半意的遏制。

《商报》认为，欧中投资协议使欧美关系重新起步变得艰难。美国即将上任的新总统拜登本打算建立一个反华联盟。欧中投资保护协议将给欧盟和拜登的关系带来包袱。

德国电视一台则批评说，现在和中方签署协议是一个错误。中国多次违背诺言。当涉及自身利益时，中国会把自身利益置于国际协议之上。中国今年处理香港问题就是一个例证，与英国签署的协议被搁置一边。正因为中欧投资协议对中国领导层是一个政治性和象征性胜利，它因此是欧洲人送上的一份礼物，是一个错误。恰恰是德国不顾未来美国政府的愿望，不顾法国、波兰和欧盟委员会的疑虑，迅猛地推动了协议的签署。这说明，实行对华友好政策的德国政府很少顾及他人。