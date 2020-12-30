新冠病毒：李文亮“吹哨”一周年 官方称武汉感染人数可达公开数据10倍

中国疾病控制与预防中心本周一公布的一项研究显示，今年年初武汉市新冠疫情感染规模可能是公开数据的近10倍，达48万人。这项研究是根据4月份对34000多人的血清调查得出的结论，调查显示约4.4%的被检测有新冠病毒抗体，即表明他们曾被感染过。

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中国疾控中心新闻稿说，本次调查是中国首次对不同流行水平地区基于人群的大规模冠病血清抗体阳性率调查。 世卫组织调查团即将前往中国就新冠疫情进行溯源调查。

去年年底，新冠病毒出现在一千一百万人口的武汉市，当局下令从1月23日开始对该市实施封城，前后持续76天。根据流行高峰后，4月份进行的一项血清学检测，武汉居民中有4.43％是抗体携带者，据该市人口情况，这意味着约有48万人被感染，几乎是当局迄今通报的5万人的十倍。

根据同一项研究，湖北省其他地区感染率在4月份也达到峰值，但仅为0.44％，比武汉低十倍。湖北省直到三月底都处于封城隔离状态。在中国的其他六个省市中，对12,000人进行了测试结果表明，只有两起感染案例。

武汉毫无疑问是中国受该病毒影响最严重的城市，根据中国官方报告，该病毒已在全国范围内导致4,634人死亡，其中4,000人居住在长江沿岸城市。据报道，中国当局报告的最后一例新病毒死亡是在五月中旬，当时该病毒已经在世界范围内传播。

彭博社对该研究调查分析指出，中国最初因处理疫情不力导致全球蔓延而受到国际上的批评。美国对在武汉的确诊数字统计也提出了质疑，而随着疫情在欧美的大规模暴发，更增加了人们对中国篡改数据的怀疑。

据中国官方数据，12月29日共新增24例新冠确诊，其中7例为本土病例 分别是辽宁5例、北京1例以及黑龙江1例。当天没有新增死亡和疑似病例。

今天，12月30号也是新冠疫情一个重要的日子，整整一年前，武汉中心医院医师李文亮在朋友圈发出示警，说他看到一份病人的检测报告，检出SARS冠状病毒高置信度阳性指标，但随后却被控“散布谣言”，并于1月3日遭警方训诫。李文亮被认为是最早关于疫情的吹哨人之一。 1月12日，李文亮出现症状；2月1日，他宣布自己确诊，2月6日不治。

李文亮染疫过世引起中国海内外强烈反响，被视为当局打压言论自由、隐匿疫情的牺牲者。之后，中国官方追奉他为烈士。

李文亮的微博上至今仍有不少网友持续在留言、抒发心情，被称为中国“哭墙”，其中一篇微博的留言已经超过100万。今天，上万网友又在他微博留言祝他“新年快乐”，很多留言说“好快，又一年了”。