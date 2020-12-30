日经平均指数创泡沫经济期30年以来最高值

东京股市日经指数29日大幅攀升，比前一交易日上涨714.12点，报收于27568.15点，涨幅为2.66%，创1990年8月以来约30年零4个月新高，也是泡沫经济期以来最高值。时隔29年零9个月首次终盘升破27000点大关。受市场对美国追加经济措施的期待和隔夜美股收涨提振，日经指数买盘占优。

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美国通过新一轮刺激法案，带来利好，短线投资者的买盘推动股价加速上升，作为应对新冠疫情的经济措施，世界各国纷纷采取大规模货币宽松政策，大量资金涌入股市，因新冠疫情陷入低迷的经济进一步复苏的预期升温，是日经指数创新高的背景。与世界经济联动性较高的日本股，也汇集了众多投资家的买入。

今年初，受新冠疫情暴发影响，日经指数与全球其他主要指数一样出现暴跌。但近期随着新冠疫苗研发步伐加快和日本经济的复苏，日经指数逐渐开始走高。

一家资产运用公司的负责人指出：“以美国总统特朗普签署美国追加经济措施成立为契机，投资者的积极姿态进一步走强。”

《每日经济新闻》记者连线全球知名咨询机构IHS Markit首席经济学家，对日本股市近期走势进行了解读。田口晴美指出：日经指数主要由出口导向型企业构成。因为疫苗研发的利好消息，市场期待着全球经济的强劲复苏，日本出口导向型企业的股价也因此被推高了。

30日午前的东京股市市场的日经平均股价为2万7412日元24钱，和29日相比报收值减少155日元91日元，呈小幅下落。